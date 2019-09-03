البليزر النسائي يكتسي بالكاكي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يكتسي البليزر النسائي باللون الكاكي في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة وهادئة.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن البليزر النسائي يتألق هذا الموسم بدرجات الكاكي، التي تمتد من البيج إلى الأخضر الداكن، مشيرة إلى أنه يتناغم بشكل عام مع الأبيض والكريمي والبيج.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البليزر الكاكي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة من خلال تنسيقه مع سروال قماشي بنفس درجة اللون، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البليزر الكاكي مع سروال جينز.