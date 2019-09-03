تتناول الوجبات السريعة منذ طفولتها.. كيف خسرت فتاة 59 كيلوجرامًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
تمكنت فتاة تعاني من اضطراب نهم الطعام من خسارة 59 كيلوجرامًا من وزنها، وتغيير حياتها رأسًا على عقب بعد سنوات طويلة من تناول الأطعمة الجاهزة.
ووصفت سارا ثاتشير تجربتها: "ليس من السهل خسارة الوزن وسط أصدقاء لا ينتبهون إلى السعرات الحرارية التي يتناولونها يوميًا أو العيش مع شريك حياة يأكل أمامك الشيبس والحلوى".
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