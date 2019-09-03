رأي الدين في روايات مرافقة الجن العاشق: موجود.. ومقدار أذاه بإذن الله

علَّق الشيخ أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر، على رواية الجن العاشق، الذي "مسَّ" الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، على لسان زوج شقيقها "محمد صافي"، بأن: "السحر موجود في القرآن الكريم، وذكره الله- عز وجل- في عدة أيات من سورة البقرة"، مستندًا إلى قوله- تعالى-: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ".

وأكد أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- صَنَعَ له "لبيدُ بن الأعصم" سحرًا، وظل مسحورًا بالفعل لعدة أشهر.

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وأضاف "مدكور" خلال حديثه لـ "هُن": أنه مهما كانت قوة السحر أو الجن، فلن يُصاب الشخص بشيء إلا بإذن الله- تعالى-، مستندًا لقوله- جل وعلا-: "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ".

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وأكد عالم الأزهر، أن أعمال السحر، والجن، تُصيب عادًة من يبتعدون عن ذِكر الله، فتكون لهم "معيشة ضنكا"، لذا فعلى المُسلم تحصين نفسه بالآيات والاذكار، والحفاظ على علاقته وصلته بربه، ليحمي نفسه من الأذى.

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وعن إصابة بعض الفتيات بلعنة الجن العاشق، أكد ، هذا الأمر موجود بالفعل، قائلًا: "يمكن أن يُعيق زواجها، ويُمكن أن يزيد الخلاف مع زوجها ويجعلها تبتعد عنه، كما إنه يلهيها عن دينها وعن ذكر الله، ويأمرها بأذى نفسها لكنه لا يمكن أن يأمرها بالقتل".

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ونصح "مدكور" الفتيات اللاتي يصيبهن هذا الأمر، باللجوء للعلاج النفسي، ولرجال الدين والتقرب من الله سبحانه وتعالى، للحفاظ على صلتهن به عز وجل"، مُحذرًا من التوجه للدجالين، وحلقات الزار وما شابه.

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