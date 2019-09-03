بعد زعم عائلة إسراء غريب وفاتها بسبب جن عاشق.. 3 فتيات يسردن لحظات الرعب والعلاج

"الفقيدة كانت تعاني من لبس جن عاشق، وهو ما كان يمنعها من الزواج وخلق فتنة بين الناس، وأنه تمت معالجتها في مركز الرقية الشرعية في بيت لحم".. كلمات تبدو كالصاعقة، سردها محمد صافي، زوج شقيقة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي وافتها المنية مؤخرًا، وتحولت قصتها إلى قضية رأي عام (وفقا لتصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه) باتت تجوب البلدان العربية كافة.

ففي عالم مواز من التدقيق، للبحث عن حقيقة مقتل الفتاة، تنوعت الروايات حولها بين الإصابة بجلطة، وبين القتل العمد نتيجة تعرضها للتعذيب من قِبل عائلتها بسبب خروجها مع خطيبها، مما اعتبروه ضد العادات والتقاليد.

وكانت رواية "الجن العاشق" التي أفصح عنها زوج شقيقها، بمثابة قُنبلة، قد تُغير مجرى القضية على الورق، ولكنها تُنذر بتسليط الضوء على ضحايا تلك القوة الخارقة (الجن)، فهل يوجد بالفعل "جن" يختار فتاة ليعشقها، يحرمها من الزواج في الدنيا لتبقى عشيقته وحده بعالمه السُفلي.

أمور باتت كالأساطير في سيناريوهات الأفلام، مثل "الإنس والجن" وحتى "الفيل الأزرق"، ولكن ماذا عن واقعيتها، وحقيقة تواجدها.

"هن" تسلط الضوء على فتيات عاصرن "الجن العاشق".. يسردن مشاعر الخوف، ومراحل الألم والعذاب حتى محطة العلاج.

"مي" فتاة تبلغ من العمر 32 عاما، أصابها هذا المس، أو ما يمكن وصفه بأن "جن عاشق" رافقها لمدة 5 سنوات، بسبب أمور كانت تفعلها منذ صغرها، وتجاهلت تحذيرات والدتها بشأنها- ومنها "خروجها عارية من الحمام ووقوفها بهذا الوضع أمام المرآة والرقص أمامها، فضلا عن الغناء داخل دورة المياة"- ما جعل تلك النوات جحيما عليها.

بدأ الأمر برفضها لأي شاب يتقدم لخطبتها، وحال ضغط أسرتها عليها للقبول بأحدهم، كانت تقفز من شرفة منزلهم بشكل لا إرادي، ورغم ما يُلم بها بعد محاولات الانتحار هذه، إلا أنها لا تتذكر عقب هذا الأمر أنها قد أقدمت على ذلك بالفعل.

الحديث من قبل الجيران والأقارب بدأ في التزايد حتى وصل الأمر من بعضهم إلى الطعن في شرف الفتاة، ما جعل والدتها تبدأ معها رحلة العلاج حتى شفيت تماما وتخلصت من الجن العاشق.

ولم تكتف الأم بهذا الأمر، بل عندما تزوجت ابنتها، جعلت ليلة الدخلة "بلدي" حتى تثبت لمن شككوا في عفة ابنتها أنها سليمة، وأن ما كانت تفعله من رفض لـ" العرسان" وقع تحت الحالة التي عاشتها على مدار 60 شهرا تحت تأثير الجن الذي مسَها.

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علَّق الشيخ أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر، على رواية الجن العاشق، الذي "مسَّ" الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، على لسان زوج شقيقها "محمد صافي"، بأن: "السحر موجود في القرآن الكريم، وذكره الله- عز وجل- في عدة أيات من سورة البقرة"، مستندًا إلى قوله- تعالى-: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ".

وأكد أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- صَنَعَ له "لبيدُ بن الأعصم" سحرًا، وظل مسحورًا بالفعل لعدة أشهر.

وأضاف "مدكور" خلال حديثه لـ "هُن": أنه مهما كانت قوة السحر أو الجن، فلن يُصاب الشخص بشيء إلا بإذن الله- تعالى-، مستندًا لقوله- جل وعلا-: "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ".

وأكد عالم الأزهر، أن أعمال السحر، والجن، تُصيب عادًة من يبتعدون عن ذِكر الله، فتكون لهم "معيشة ضنكا"، لذا فعلى المُسلم تحصين نفسه بالآيات والاذكار، والحفاظ على علاقته وصلته بربه، ليحمي نفسه من الأذى.

وعن إصابة بعض الفتيات بلعنة الجن العاشق، أكد ، هذا الأمر موجود بالفعل، قائلًا: "يمكن أن يُعيق زواجها، ويُمكن أن يزيد الخلاف مع زوجها ويجعلها تبتعد عنه، كما إنه يلهيها عن دينها وعن ذكر الله، ويأمرها بأذى نفسها لكنه لا يمكن أن يأمرها بالقتل".

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ونصح "مدكور" الفتيات اللاتي يصيبهن هذا الأمر، باللجوء إلى العلاج النفسي، ولرجال الدين، والتقرب من الله- سبحانه وتعالى- للحفاظ على صلتهن به- عز وجل-"، مُحذرًا من التوجه إلى الدجالين، وحلقات الزار وما شابهها.

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