الامارات | 3000 شخص أوائل زوّار «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 شخص أوائل زوّار «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أكثر من 100 جولة بمشاركة آلاف الزائرين، اختتم إكسبو 2020 دبي إحدى أهم مبادراته للتفاعل المجتمعي، التي وقف من خلالها الجمهور على بعض ما ينتظرهم في الحدث الأروع في العالم، وتعرفوا إلى حجم الإنجاز الذي يجري في مشروع يرونه ملكاً لهم ومعبراً عنهم.

وتمثل هذه الجولات حلقة من سلسلة من الأنشطة التي ينظمها إكسبو للتفاعل مع المجتمع في دولة الإمارات مع اقتراب انطلاقة الحدث العالمي في أكتوبر 2020، وتهدف هذه الأنشطة إلى تفعيل مشاركة الجميع بتوفير مجموعة من الفرص المتنوعة، لتعزيز التواصل وبث روح الفخر والحماسة في مختلف أنحاء الدولة استعداداً لاستقبال ملايين الزوار من المنطقة والعالم. وفي دبي الجنوب، حيث يجري العمل على قدم وساق لإنجاز العمل الهائل وصولاً إلى انطلاق الحدث الدولي المرتقب في الـ20 من أكتوبر 2020، حظي أكثر من 3000 شخص من 79 جنسية مختلفة بفرصة لرصد التقدم في أعمال إكسبو 2020 قبل نحو 14 شهراً من استقبال الإمارات للعالم في هذا الحدث الضخم.

ثلاث ساعات فقط كانت كافية لنفاد آلاف المقاعد في جولات إكسبو 2020، نالها نحو 3000 شخص بينما وصل عدد الطلبات إلى أكثر من 14 ألف طلب مشاركة في الجولات وردت من مختلف الإمارات. وفي النهاية كانت النسبة الأكبر للمشاركين من الإمارات والهند والفلبين وباكستان والمملكة المتحدة.

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وقالت الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي لدى إكسبو 2020 منال البيات: «سعدنا بنجاح الجولات والإقبال الكبير الذي حظيت به من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والتي تنبئ عن مدى استعداد وتشوق كل أفراد مجتمع دولة الإمارات لقول (حياكم) للعالم في إكسبو 2020. يبدأ العد التنازلي الشهر المقبل ليفتح الحدث الأكبر في العالم أبوابه لملايين الزوّار، وستُقام فعاليات للاحتفال مع الجميع بهذه المناسبة ونعمل أيضاً للتحضير لعدد آخر من المبادرات والأنشطة التي تتيح للجميع الفرصة لكي يكونوا جزءاً من مسيرتنا نحو وخلال إكسبو 2020».

وأبدى الزائرون سعادتهم برؤية موقع إكسبو 2020 قبل انتهاء العمل رسمياً فيه، إذ قالت كارين، وهي زائرة كندية «يمكننا دوماً أن نفخر بأننا كنا ضمن مجموعة حصلت على فرصة مبكرة لرؤية الموقع».

أما أحمد من الأردن فأشاد بحسن تنظيم الجولة التي منحت الزائرين فرصة لرؤية كل ما يجري في موقع إكسبو 2020 دبي من أعمال. وقال «إنها تجربة مذهلة. أتحرق شوقاً لانطلاق إكسبو».