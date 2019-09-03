الامارات | أفراح الدهماني والحوسني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الدهماني والحوسني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم صالح محمد صالح الدهماني، بمناسبة زفاف نجلها عبدالله إلى كريمة محمد حسن أحمد الحوسني. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الأفراح بمنطقة الشهامة في أبوظبي، عدد من أعيان القبائل، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ورجال الأعمال، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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