الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح النيادي والنعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح النيادي والنعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه علي محمد بن نايع النيادي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة علي محمد بن هويشل النعيمي. كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح الظاهر بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي النيادي والنعيمي، وحشد من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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