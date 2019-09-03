الامارات | «سكة 2020» تنفتح على إبداعات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سكة 2020» تنفتح على إبداعات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن فتح باب التسجيل للفنانين الناشئين المواطنين والمقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في النسخة الجديدة من مهرجان سكة الفني، الذي ينظم في الفترة من 19 - 29 مارس المقبل، ضمن فعاليات موسم دبي الفني في نسخته السابعة.

وتفتح «دبي للثقافة» أبواب التسجيل في الحدث الفني الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي للثقافة»، في الفترة ما بين الثامن من سبتمبر الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل.

وكشفت الهيئة أن الدورة الجديدة ستتيح الفرصة للفنون بجميع أنواعها، وللموهوبين في كل مجالات الفنون الأدائية والاستعراضية والغنائية للمشاركة، كما تركز للمرة الأولى على الفنون الرقمية، إذ اقتصرت العام الماضي على الفنون البصرية، ما يُوسِّع آفاق الإبداع، ويُضاعف مساحات الجمال، ويضيف لرصيد الابتكار والتنوع الذي تمتلكه دبي.

ويحتضن حي الفهيدي التاريخي فعاليات «سكة 2020»، الذي تحفل قائمته ببرامج متنوعة تناسب الصغار والكبار، وتلائم مختلف الجنسيات والثقافات.

من جانبه، دعا مدير مشروع موسم دبي الفني ومهرجان سكة الفني في «دبي للثقافة» وليد أحمد، جميع الفنانين للمشاركة في المهرجان الذي يطل بدورة مختلفة. وقال: «نكمل نجاحات الدورات السابقة بدورة أكثر تميزاً، إذ نتيح المجال للمبدعين في مختلف المجالات للتعبير عن شغفهم، والتواصل مع الجمهور من كل أنحاء العالم من خلال ما يقدمونه من إبداعات، لنحتفي بالمواهب الحقيقية، وندعم حضورها في دبي التي تولي اهتماماً خاصاً بالمواهب».

وأكد وليد أحمد أن «سكة 2020» نجح في أن يكون وجهة إقليمية للإبداع خلال موسم دبي الفني، لاسيما أنه يستقطب الفنانين الناشئين وعشاق الثقافة والفنون من أنحاء الدولة والمنطقة. وأضاف: «يحظى أصحاب المواهب بمكانة رفيعة في دبي، وفي (دبي للثقافة) نضع الاحتفاء بهم في قائمة أولوياتنا، إذ نسعى من خلال مهرجان سكة الفني لترسيخ مكانة الإمارة وجهة للإبداع والمبدعين، ومنصة لرعاية المواهب، ما يعزز مكانة دبي مدينة حاضنة للفنون والإبداع والابتكار».

وتابع: «كلنا ثقة بأن نسخة 2020 من مهرجان سكة الفني ستكون انطلاقة فنية متميزة لكثيرين، وسنكمل مشوارنا في اكتشاف المواهب، لنوصل رسائل المحبة والتناغم والتآلف التي تحملها إبداعاتهم إلى العالم».

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- وليد أحمد:

«مهرجان سكة

يسعى لترسيخ

مكانة دبي

وجهة للإبداع،

ومنصة لرعاية

المواهب».