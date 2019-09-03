الامارات | كيفن هارت يُصاب في حادث سيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت يُصاب في حادث سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأميركية إن الممثل كيفن هارت أُصيب بإصابات بالغة في حادث سيارة بلوس أنجلوس.

وأضافت الوكالة أن هارت (40 عاماً) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.

ولم تخض الوكالة في تفاصيل عن طبيعة إصابات هارت، لكن موقع «تي.إم.زد» الإلكتروني لأخبار المشاهير ذكر أن ظهره أُصيب.

وذكرت الوكالة أن هارت، الذي يشتهر بأداء أدوار كوميدية في أفلام مثل «رايد ألونج»، تمكن من مغادرة موقع الحادث بصحبة راكب ثانٍ لم يتعرض لإصابة شديدة، وتوجه إلى منزله القريب لتلقي الرعاية الطبية. ونُقل هارت إلى مستشفى، ونُقل السائق إلى مستشفى آخر.