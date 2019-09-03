الامارات | «النمرود» على خشبة مسرح غوركي للفنون في موسكو

شكرا لقرائتكم خبر عن «النمرود» على خشبة مسرح غوركي للفنون في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاء بالشارقة ضيفاً مميزاً على الدورة الـ32 من معرض موسكو الدولي للكتاب 2019، يستضيف مسرح موسكو للفنون (غوركي)، في الخامس من سبتمبر، مسرحية «النمرود» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي يجسد من خلالها جملة من القضايا والصراعات الإنسانية باستدعاء قصة أحد أشهر الملوك في التاريخ.

وتروي المسرحية التي جاءت من سينوغرافيا وإخراج الفنان التونسي المنصف السويسي، وتنظيم مسرح الشارقة الوطني التابع لدائرة الثقافة في الشارقة، حكاية النمرود بن كنعان حاكم بابل وملك مملكة آشور، الذي ذاع عنه الظلم والطغيان وسفك دماء الأبرياء والمسالمين من أهل بابل، ليبقى في صفحات التاريخ عبرة لمن يعتبر بعد أن أمعن في سلب الناس حقوقهم وأموالهم، حيث يتناول العمل قصة دخول بعوضة لدماغ النمرود هدّدت حياته وأركان مملكته، ليكون علاجه الضرب بالأحذية على رأسه من الفقراء والمضطهدين بناء على طلبه من أجل إخراج البعوضة، في دعوة صريحة لأخذ العبرة والعظة من التاريخ.

ويلعب دور البطولة في المسرحية الفنان الإماراتي أحمد الجسمي (النمرود) أحد حاشية الملك الضّحاك، ومحمد جمعة (مُخبر الملك الضحّاك)، وعبدالله مسعود، (قائد جيش النمرود)، وأحمد عبدالرزاق (وزير النمرود)، وعبدالله بن حيدر (كابي الحداد)، ومحمد يوسف (الملك شالح صاحب خزانة النمرود)، وكوكبة من ألمع الممثلين الإماراتيين والعرب، كما يشرف الفنان محمد العامري على الإدارة الفنية للعمل، ووضع موسيقاها التصويرية الموسيقي إبراهيم الأميري.

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وتحفل المكتبة العربية بأعمال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المسرحية، حيث أصدر سموه مجموعة من الأعمال السردية والمسرحية منها عودة هولاكو، والقضية، والواقع صورة طبق الأصل، وطورغوت، وشمشون الجبار، والإسكندر الأكبر، والنمرود، والحجر الأسود، وغيرها الكثير من الكتب الهمة.

ويأتي تنظيم مسرحية «النمرود» خلال مشاركة الشارقة ضيفاً مميزاً على فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب، حيث تسجل الإمارة التكريم الأول لمدينة عربية في تاريخ المعرض الذي يعقد خلال الفترة من 4 وحتى 8 سبتمبر الجاري، لتكون الشارقة سفيرة للثقافتين الإماراتية والعربية في الجمهورية الروسية، وتعرّف من خلال هذه المشاركة بمشروعها الثقافي الذي وضع رؤيته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ ما يزيد على أربعة عقود.

- حاكم الشارقة يجسد في مسرحية «النمرود» جملة من القضايا والصراعات الإنسانية باستدعاء قصة أحد أشهر الملوك في التاريخ.