الامارات | موسم «يوغا» جديد في أبوظبي.. تنشيط للجسم والروح

شكرا لقرائتكم خبر عن موسم «يوغا» جديد في أبوظبي.. تنشيط للجسم والروح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل حديقة أم الإمارات، بداية من غدٍ، محبي رياضة «اليوغا»، للمشاركة في حصص اليوغا التي ستنظم بالقرب من «بستان الحكمة» يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وستضم حصص اليوغا، التي تنظمها المدربة نيلي ميريس من «سيفن ويلنس»، بين الساعة السابعة والثامنة مساءً، باقة من تمارين «الهاذا يوغا» و«الفينياسا يوغا» التي تجدد نشاط الجسم والعقل.

وستختتم كل حصة بجلسة تأمل واسترخاء بوضعية «شافاسانا» التي تسمح بإفراز مهدئات الدماغ الطبيعية التي تخفض ضغط الدم ومعدل نبضات القلب ومستويات التوتر.