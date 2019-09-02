"لازم الثقة بربنا".. استشاري نفسي توضح طرق التخلص من الجن العاشق

علقت الدكتورة هايدي القاصد، الاستشاري النفسي، على تعرض بعض الفتيات للـ "المسّ" أو "السحر" وما يعقبه من الإصابة بما يطلق عليه "الجن العاشق"، بأنه: "موجود طبعًا، ومذكور في الدين، والعلم مؤمن بيه، وبيساهم في علاجه والتعافي منه".

وأضافت "القاصد" خلال حديثها لـ"هُن"، إن مشاهدة أفلام الرُعب، والحديث عن أساطير الجان، والعفاريت، تجعل العقل الباطن يسجل ما شاهده أو ما تحدث فيه، مما قد يعطي إشارات للعقل الواعي- فيما بعد- لحدوث تهيؤات، أو اضطرابات نفسية.

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ونصحت بعدم مشاهدة الأفلام المُرعبة، أو قراءة الكُتب التي تتحدث عن هذا الأمر، حتى ولو من باب الفضول، لتجنب تفاعل الشخص مع مثل تلك الأمور التي تؤثر عليه نفسيًا.

وأشارت الاستشاري النفسي، إلى أنه إذا حدث لا قدر الله، وأُصيبت الفتاة بتلك الأمور، فعليها الذهاب أولًا إلى رجال الدين المُتخصصين، للتخلص منه، وضرورة عدم الانسياق خلف الدجالين، ومن ثم الاتجاه للعلاج النفسي، قائلة: "أهم حاجة الثقة بالله، والرجوع ليه".

واختتمت الدكتورة هايدي القاصد، مؤكدة أنه على الطبيب النفسي معالجة الاضطرابات النفسية كافة، ومُساعدة المصابين بالـ"مَسّ أو السحر" في التخلص من مشاعر الخوف والفزع التي تعرضوا لها، وتأهيلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية، والتغلغل مع مجتمعهم بشكل طبيعي، من خلال عٍدة جلسات.