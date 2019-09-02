فيديو.. "قعدت كتير في الحمام".. ميكروفون يفضح فتاة قبل زفافها بدقائق

ذهب العريس لوك لوغان، والذي يعيش في نورث كارولاينا الأمريكية، لاستقبال عروسه قبل ذهابهما للممر، ولكنه فوجئ بها تتحدث عن وقت قضته في الحمام قبل الخروح لحفل الزفاف، وهو ما وضع الثنائي في وقف محرج.

كان العريس يضع ميكروفونا، فضلا عن وجود الكاميرات لتسجل لحظة رؤيته لعروسه، وذلك في الممر لتبادل وعود الزوج، وكانا يقفان أمام الجميع، إلا أن العروس لم تعلم بوجود ميكروفون بحسبما نشرت صحيفة "ذا صن".

وقالت العروس في التسجيل الذي بث أمام الجميع في حفل الزفاف ثم نشره العريس على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كنت في الحمام وقضيت وقتا طويلا جدا قبل النزول إلى الحفل".

وهذا الكلام أفسد اللحظة الرومانسية المقررة في هذا الوقت، والتي بدأها العريس بقوله لعروسه إنها جميلة للغاية، وبمجرد أن تحدثت عن المرحاض ضحك الزوج، وسألها ماذا تقولين، ثم أخبرها بوجود ميكروفون في بدلته.

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شعرت الزوجة بالمفاجأة، وسألته عن سبب ارتدائه كاميرات، وقال إن المصور كذلك التقط تلك اللحظات، ما جعلها تشعر بالحرج الشديد.

الفيديو الذي نشره الزوج على "تويتر"، حاز على العديد من المشاهدات، وطلب الزوج من متابعيه مشاركة أطرف المواقف التي حدثت في يوم الزفاف.