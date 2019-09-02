اسبوع الموضة في باريس: مجموعة جيامباتيستا فاللي للأزياء الراقية خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 10:40 مساءً - عرضت دار جيامباتيستا فالي مجموعتها الأسطورية في أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 عاكسةً تنوعاً كبيراً في التصاميم الأسطورية ذات الطابع الأنيق والفاخر، الذي ينم عن حرفية عالية في التصميم.

من مجموعة جيامباتيستا فاللي في أسبوع الموضة في باريس





وبرزت الفساتين المزينة بالكشاكش والفساتين ذات القصات غير المتجانسة، وتلك المزينة بالكابات في العرض.

فستان أبيض من مجموعة جيامباتيستا فاللي لخريف 2019



وهذه المجموعة سنراها حتماً في مناسبات السجادة الحمراء على أهم المشاهير.