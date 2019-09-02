اسبوع الموضة في باريس: مجموعة جيامباتيستا فاللي للأزياء الراقية خريف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 10:40 مساءً - عرضت دار جيامباتيستا فالي مجموعتها الأسطورية في أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 عاكسةً تنوعاً كبيراً في التصاميم الأسطورية ذات الطابع الأنيق والفاخر، الذي ينم عن حرفية عالية في التصميم.
وبرزت الفساتين المزينة بالكشاكش والفساتين ذات القصات غير المتجانسة، وتلك المزينة بالكابات في العرض.
وهذه المجموعة سنراها حتماً في مناسبات السجادة الحمراء على أهم المشاهير.
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