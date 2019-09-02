شعر الشارب عند المرأة.. دليل على اضطرابات صحية

تعاني بعض السيدات من ظهور شعر الشارب، لكن الأمر لم يتوقف فقط عند حدود المظهر إنما يكون ذلك مؤشرا لبعض الاضطرابات الصحية التي يجب مراجعة الطبيب على الفور.

وأوضح الأطباء أن ظهور الشعر في منطقة الشارب يكون على الأرجح دليلا على متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهو اختلال هرموني معروف، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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ومن ضمن أسباب ظهور الشعر الزائد التي تكون نتيجة للإصابة بأحد أمراض الغدد الكظرية.

ويؤثر استعمال الدواء بطرق غير منتظمة على التوازن الهرموني، ويجب اتباع النصائح الطبية بدقة.

وفي حالة وجود أورام المبيض أو مرض الغدد الكظرية، يجب التدخل الجراحي الذي يعد أمرا ضروريا، وتوجد حالات أخرى يمكن شفاؤها عن طريق العلاج الطبيعي.