البراءة بـ"دُخلة بلدي".. حكاية "مي" مع الجن العاشق: "الناس قالت إن ورايا فضيحة"

كانت رواية "الجن العاشق" التي أفصح عنها محمد صافي، زوج شقيق الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، بمثابة قُنبلة قد تُغير مجرى القضية التي أصبحت رأي عام في فلسطين (وفقا لتصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه) على الورق، ولكنها تُنذر بتسليط الضوء على "ضحايا" تلك القوة الخارقة.

محمد صافي، استنكر الأحاديث المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرض الفتاة المتوفاة للتعذيب الأسري، ووصفها بالشائعات المغرضة، وقال: "الفقيدة كانت تعاني من لبس جن عاشق، وهو ما كان يمنعها من الزواج وخلق فتنة بين الناس، وإنه تمت معالجتها في مركز الرقية الشرعية في بيت لحم".

الكلمات السابقة، تطرح تساؤلا، وهو: "هل يوجد بالفعل "جِنّ" يختار فتاة ليعشقها، ويحرمها من الزواج في الدنيا لتبقى عشيقته وحده بعالمه السُفلي؟"، وهو ما سلَّط حوله موقع "هن" الضوء، من خلال الحديث مع فتيات عاصرن أزمة "الجن العاشق"، وسردن مشاعرهن خلالها من خوف، وألم وعذاب حتى زوالها عنهن ومعافاتهن.

كابوس الـ5 سنوات يلازم "مي"

خمس سنوات من عُمري كانت أشبه بالكابوس، فلم أتوقع في يوم ما، أن يُصيبني ما ضحكت عليه قديمًا، "وقوفي أمام المرآة يوميًا، خروجي عارية إلى غُرفتي عقب الاستحمام والنظر بإعجاب لنفسي، ارتفاع صوتي بالغناء داخل الحمام"، أمور حذرتني منها والدتي كثيرًا، كنت أسخر منها.. "جن إيه اللي هيلبسني؟".

بداية معاناة "مي. ن" 32 عامًا، مع الجن العاشق، كانت لأيام وامتدت إلى شهور وسنوات،: "تبدلت حياتي من حال إلى حال، لم أعد أستطيع سماع صوت القرآن، أحاول الهروب من صوت المؤذن العالي، بات الرقص أمام المرآة أمرا يستهواني، حتى لاحظت والدتي الأمر، وبدأت رحلتي مع العلاج من الشيوخ للدجالين.

"أزهري" يوضح حقيقة وجود الجن العاشق

إصابة بعض الفتيات بلعنة الجن العاشق، أمر موجود بالفعل، و"يمكن أن يُعيق زواجهن، وأن يزيد الخلاف مع أزواجهن، ويجعلهن تبتعدن عنهم، كما أنه يلهيهن عن دينهن وعن ذكر الله، ويأمرهن بأذى أنفسهن لكنه لا يمكن أن يأمرهن بالقتل"، وذلك وفقا لما أكده الشيخ أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف.

محاولات لا إرادية للانتحار

صاحبة المأساة أكدت أن هذا الأمر جعلها ترفض كل من يتقدم إليها بطريقة لا إرادية: "كل ما يجيلي عريس، الموضوع يُقف وميتمش، مبقاش طايقة حد، وأهلي كانوا شاكين فيا عشان برفض بدون سبب".

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السيدة الثلاثينية في حديثها لـ"هن"، أشارت إلى أن شيئا خفيا كان يدفعها إلى محاولة الانتحار أكثر من مرة، عندما يتقدم أحد لخطبتها: "قوة لا إرادية كانت بتخليني أرمي نفسي من البلكونة اللي في الدور التاني، مع كل عريس يضغطوا عليا أتجوزه، مببقاش حاسة بنفسي، ولا فاكرة إني عملت كده، ولا عارفة أنا بعمل كده ليه، لحد ما خدوني عند شيوخ كتير".

كيفية التخلص من الجن العاشق

رحلة علاج "مي" استمرت من الرقية الشرعية، والوضوء بالماء المقروء عليها، وحتى حلقات الذكر: "باتت حياتي طيلة الـ5 سنوات في جحيم، كنت أشعر بنَفَس شخص بجانبي في الحمام، وعلى السرير، وكأنه يُحذرني من الزواج".

العالِم الأزهري نصح الفتيات اللاتي يصيبهن هذا الأمر، باللجوء إلى العلاج النفسي، ورجال الدين، والتقرب من الله- سبحانه وتعالى- للحفاظ على صلتهن به"، مُحذرًا من التوجه إلى الدجالين، أو حلقات الزار وما شابهها.

"من وقت ما أهلي عرفوا، وبدأو يلجأوا للدجالين، كانوا بيضربوني بحجة إنهم هيطلعوه مني، مكنتش بحس بالضرب في لحظتها، لكن كنت بتوجع بعدها"، كانت هذه إحدى خطوات العلاج التي مرت بها "مي".

نهاية المأساة

"كعب داير، من الشيوخ إلى الدجالين للأطباء النفسيين، لحد ما اتعافيت، وقدرت أتجوز وأبني حياة زي كُل البنات"، روت "مي" بهذه الكلمات نهايات مأساتها، وأضافت: "سنين وأنا تايهة، خسرانة صحتي وعُمري، وسمعتي، لحد ما خفيت واتجوزت، ورُزقت بولدين".

عملنالها دُخلة بلدي عشان الناس تتأكد من عفتها

"دُخلة بلدي".. كانت الحل لإخراس ألسنة من تحدثواعن "مي" لكثرة رفضها للعرسان، هذا ما أكدته والدتها، والتي كانت تسمع همسات ولمزات الكثير من جيرانها، والأهل أيضا، الذين عابوا بسمعة ابنتها الوحيدة.

والدة "مي" روت ما كان يتم حول هذا الأمر: "كانوا بيقولولي، تلاقيها عاملالها عاملة، وبتمثل عليكوا عشان ما تتفضحش وتطفش العرسان".

الحل لدى والدة "مي" تمثل في مداواتها، واتخاذ قرار يؤكد أن ابنتها عكس ما يتحدث عنه من حولها: "كان كُل همي أعالجها، ولما اتعالجت واتجوزت، كان لازم أعملها دُخْلَة بلدي، كان لازم الناس تعرف إن بنتي كانت لا حول لها ولا قوة، وإنها شريفة ومحافظة على نفسها".