بدأت بـ"حضن".. قصص واقعية عن الجن العاشق.. "سمر": "كرهت جوزي".. وتقى: "اتعالجت في 8 سنين"

الروايات حول مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، تنوعت ما بين الإصابة بجلطة، وبين القتل العمد إثر تعرضها للتعذيب من قِبل عائلتها بسبب خروجها مع خطيبها، ما اعتبروه ضد العادات والتقاليد، هو أمر يحتاج إلى التدقيق للبحث عن الحقيقة، للقضية التي أصبحت "قضية رأي عام" في فلسطين والوطن العربي أيضا.

وسلطت رواية "الجن العاشق" التي أفصح عنها زوج شقيقها محمد صافي، الضوء على ضحايا تلك القوة الخارقة، وعلى أمور أو أساطير باتت ضمن سيناريوهات الأفلام مثل "الإنس والجن" وحتى "الفيل الأزرق"، ولكن واقعيتها ما زالت خفية، ولكن هناك نماذج عاشتها بالفعل، وروت تفاصيلها لـ"هن" عبر السطور التالية.

الوقائع المشابهة لحديث محمد صافي، وُلدَت- لدى أُخريات- من أحلام مُرعبة، عاصرتها فتيات أصبحن فريسة لقوة خارقة، صاحبتها اضطرابات نفسية، حوَّلت حياتهن إلى رعب واستسلام لما تعرضن له، وذلك لعدة سنوات، كُللت بالتعافي في النهاية.

تحولت تهيؤات "سمر. أ" 26 عاما، إلى حقيقة مؤذية، أطفأت سعادتها في السنوات الأولى من زواجها، فلم تتوقع أن أحلامها بأن شخصا مجهول الملامح يُعاشرها، ويحاول احتضانها- والتي تعد من أعمال العقل الباطن- باتت حقيقية في يوم من الأيام.

"أعمال السحر والجن، تُصيب عادًة من يبتعدون عن ذِكر الله، فيكون لهم معيشة ضنكا، ولكن مهما كانت قوته، فلن يُصيب الشخص بشيء، إلا بإذن الله- تعالى-"، هذا ما أكده الشيخ أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر.

واستند العالِم الأزهري في رأيه، إلى قول الله- تعالى-: "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ"، ونصح من يتعرضون لمثل هذه الأزمات، والمعافين منها أيضا، بتحصين أنفسهم بالآيات والأذكار، والحفاظ على علاقتهم وصلتهم بربهم، ليحموا أنفسهم من الأذى.

حضن وتكتيف وضرب.. علامات زرقاء على الجسد كشفت الواقعة

"كنت بحلم إن حد بيحضني، بيقرب مني، وإني متكتفة، لما كنت أصحى كُنت ألاقي جسمي فيه علامات زرقا كأني مضروبة".. بهذه الجملة بدأت "سمر" الحديث عن سنوات الرُعب التي عاشتها قبل إتمام الشفاء.

الإرهاصات التي عاشتها "سمر" أثرت على زواجها بشكل كبير: "قبل جوازي مكنتش طايقة خطيبي، كنت بتلكك على أي حاجة، ومع كُل مرة أنام، أحلم بكوابيس، كأن الشخص اللي كان بيحضني بيحذرني من الجواز، لكن الجوازة تمت عادي، وافتكرت إن كُل ده كان تهيؤوات".

جوزي بدأ يتخنق

المعاملة الفجة من جانب "سمر" جعلت زوجها يشعر بالضيق منها ومن تصرفاتها: "بعد الجواز بفترة مبقتش طايقة جوزي، مش عاوزاه يقرب مني، ولا طايقة أشوفه، وكأني مستسلمة للنوم والأحلام اللي فضلت ملازمة ليا وقت طويل، لحد ما بدأ جوزي يتخنق".

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الشيخ أحمد مدكور، نوه إلى أن إصابة بعض النساء بلعنة الجن العاشق، أمر حقيقي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يزيد الخلاف مع أزواجهن، ويجعلهت تبتعدن عنه، كما إنه يلهيهن عن دينهن وعن ذكر الله.

وعلى الرغم المعاناة التي عاشها الزوج، إلا أنه كان سندا لها حتى تعافت مما ألمَّ بها: "جوزي هو اللي عرضني على شيوخ، فضلت كتير في خنقة وضيقة نفس، لكن كان معايا لحظة بلحظة، وِرْد القرآن اليومي، والمواظبة على سورة البقرة، كل ده ساعدني أتعافى، ملجأتش لأي أمور دجل أو شعوذة".

"مرحلة التأهيل النفسي كانت مهمة جدًا في النهاية، لحد ما اتعافيت تمامًا، ورجعت لحياتي الطبيعية"، هكذا أشارت "سمر" إلى نقطة مهمة في طريق وصولها إلى الشفاء التام مما كانت فيه.

تقى: العلاج من وهم الجن العاشق استغرق 8 سنوات

لم تكن "سمر" وحدها من مرت بتلك الحالة العصيبة، مع الجن العاشق، فهُناك أخرى عاشت في هذا الجحيم لـ8 سنوات، ولم تجد حلا في النهاية سوى العلاج من الاضطرابات النفسية، وتحصين نفسها بالآيات والأذكار، حتى لا تستسلم له.

العالِم الأزهر نصح الفتيات اللاتي يصيبهن هذا الأمر، باللجوء إلى "العلاج النفسي، ورجال الدين، والتقرب من الله"، مُحذرًا في الوقت ذاته من التوجه إلى الدجالين، وحلقات الزار وغيرها.

جبت آخري وسلكت كل الطرق

"تُقى" صاحبة الـ 30 عامًا، بدأت سرد تفاصيل ما حدث لها خلال 8 سنوات: "جبت أخري، ومابقيتش طايقة نفسي، مسبتش شيخ ولا دجال غير لما روحت، ومفيش نتيجة".

وعن شعورها خلا تلك الفترة الزمنية الطويلة، قالت: "أوقات بحس روحي بتطلع، كإن جسمي متكتف، كأني بكلم حد، وبصارع معاه عشان ميقربليش، عشت أسوأ لحظات حياتي، أوقات رعب كتيرة وأنا لوحدي في أوضتي، محدش حاس سبيا مهما صرخت".

الطبيب النفسي بداية خطوات العلاج

تحدثت تقى عن بداية مراحل علاجها: "مكنش قدامي إلا الدكاترة النفسيين، ساعدوني كتير، وبعد فترة طويلة اتعالجت من الاضطراب، والانفصام اللي مكانش عندي عِلم إني ممكن أكون بَمُرّ بحاجة منهم".

وعن نهاية مأساتها، تحدثت عن التحول الذي طرأ على حياتها خلالها: "رجعت تاني أقرب من ربنا، رجعت أقرأ كويس في الدين، وأتحصن بالأذكار والآيات، لحد ما خفيت بعد 8 سنين عذاب وعلاج".