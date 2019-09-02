وفاة إيمان بوروخوفا مترجمة معاني القرآن إلى الروسية

رحلت فاليريا (إيمان) بوروخوفا، صاحبة الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم إلى الروسية، عن عالمنا، عن عمر يناهز 76 عاما.

وفاليريا (إيمان) بوروخوفا، هي مترجمة فورية وتحريرية عن اللغة الإنجليزية، ولها دور بارز في شؤون المسلمين في كل من روسيا وآسيا الوسطى.

تزوجت إيمان بوروخوفا من الدكتور محمد سعيد الرشد، الداعية الإسلامي في روسيا وآسيا الوسطى، واعتنقت الإسلام على يديه.

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وتمكنت بوروخوفا، بقلمها المبدع من سطر أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم باللغة الروسية و"بقلم مسلم"، لتصبح ترجمتها الأدق والأجمل، بشهادة جميع الإدارات الدينية في روسيا وآسيا الوسطى.

توجت تلك الترجمة بموافقة الأزهر الشريف على طباعتها ونشرها عام 1997، بعد مراجعة استمرت عدة سنوات، لتحظى لاحقا باعتراف الأدباء الروس أنها من أبلغ ما كتب باللغة الروسية في أواخر القرن العشرين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ومنحت الراحلة، عضوية اتحاد الكتاب الروس، وعضوية عدة أكاديميات أدبية وعلمية في روسيا ودول آسيا الوسطى الإسلامية.

وأطلقت إيمان بوروخوفا، اسم "خالد" على ابنها (الزميل في المجال ذاته) خالد الرشد، مقدم برنامج "رحلة في الذاكرة"، تيمنا بالصحابي والقائد العسكري المسلم خالد بن الوليد.