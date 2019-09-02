فيديو.. إنجي المقدم: طفولتي كانت مشردة.. ومنعت أولادي يسافروا لوحدهم

تحدثت الفنانة إنجي المقدم، خلال استضافتها في برنامج "جوسيب أونلاين"، عن طفولتها المشردة، وذكريات المصيف، كما تطرقت إلى سفرها مع أولادها، وطريقة تربيتها لهم في بعض المواقف.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على إنستجرام، اللقاء المسجل للفنانة، والذي قالت خلال استضافتها فيه، إنها تفضل فصل الصيف، وأكثر أغنية تذكرها به قديما هي "ليلة من عمري"، للهضبة عمرو دياب، وأكثر ذكرياتها الصيفية كانت في منطقة العجمي بالإسكندرية.

وتطرقت إنجي المقدم إلى الحديث عن طفولتها، قائلة إنها كلها كانت مشردة، وأكملت أنها كانت فضائية، وتحب لعبة الفضائيين مع أولاد عمها: "كنا بنعمل أسلحة، ونطلع نجري في السوبر ماركت، ونلف نحارب الفضائيين وندمر السوبر ماركت، وكنا بنعمل كوارث، هو ده الصيف المشرد بالنسبالي".

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وعن أول مصيف زارته وأولادها، قالت إنجي المقدم، إنه كان في الساحل الشمالي، مشيرة إلى أن هناك دوما خلافات بينهم في مواعيد العودة إلى البيت: "هما عايزين صياعة تامة، وأنا بحاول أعمل ظبط وربط، فبتحصل مشاكل بينَّا".

وأظهرت إنجي المقدم جزءا من طريقة تربيتها لأطفالها، مؤكدة أنها لا تسمح لهم بالسفر بمفردهم مع أصدقائهم، ومهما حاولوا معها بعدة حِيَلْ، لا توافق.

أما عن ألوانها المفضلة، فقالت إنها "البينك، الأزرق، الأسود، الأبيض".