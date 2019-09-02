4 فوائد لـ"ماسك الأرز" على البشرة.. وهذه طريقة تحضيره

للأرز شعبية كبيرة في مطابخ العالم أجمع، ويعد أحد الأطباق الرئيسية في العديد من الدول، إلا أنه يمكن استخدامه كـ"منتج" للعناية بالبشرة، والحصول على ملمس ناعم وانسيابي. وذكر موقع "the beauty madness" الأمريكي، فوائد لاستعمال "ماسك الأرز"، وطريقة عمله. فوائد ماسك الأرز - محاربة الشيخوخة. - تنظيف الجلد وإزالة الشوائب والزيوت الزائدة. - الحصول على بشرة نضرة وناعمة. - تفتيح لون البشرة. Advertisements وفيما يلي خطوات تحضير "ماسك الأرز"، وفقا لما ذكره الموقع الأمريكي:- المقادير نصف ملعقة صغيرة من الكركم ملعقتان كبيرتان من الأرز المطحون 4 ملاعق كبار من عصير الليمون الطازج طريقة التحضير - خلط الأرز مع الكركم وعصير الليمون، وتقليبهم حتى الحصول على قوام متماسك. - يتعرض الوجه لحمام بخار لمدة 15 دقيقة، لتفتيح المسام، ما يؤدي للحصول على نتيحة فعالة من الـ"ماسك". - وضع "ماسك الأرز" على الوجه لمدة نص ساعة، ثم غسل الوجه جيدا بالماء.

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