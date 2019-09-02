هند صبري ترتدي أزياء رجالي في مهرجان فينيسا.. ومتابعون: أنيقة

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورا لها، عبر حسابها على إنستجرام، خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول.

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وظهرت الفنانة التونسية في الصور وهي ترتدي أزياء، غلب عليها الطابع الرجالي، تكونت من "بنطلون أسود، وبلوزة باللون الرو".

وتلقت هند صبري، العديد من التعليقات التي أعجبت بإطلالتها، ومنها: "ما شاء الله ملكة الجمال والرشاقة"، و"بتجنني"، و"جميلة وبسيطة وأنيقة".

الفنانة هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنانين "كريم عبد العزيز ونيللي كريم"، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.