لعاشقات الأناقة.. إليك أحدث صيحات المجوهرات الذهبية (بالأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تحب المرأة الأنيقة والعروس دائمًا تخصيص جزء من أموالها لشراء المجوهرات الذهبية الراقية المواكبة لأحدث صيحات الموضة، فمنهن من يفضل ارتدائها في الأفراح والمناسبات، وذلك للظهور بشكل معاصر وأنيق ينبض بالحيوية والأنوثة.

من جانبه؛ قال الجواهرجي أمير رزق عضو شعبة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لمصراوي، إنّ المجوهرات الذهبية البسيطة من السلاسل التي تتّسم بوجود (جنيه أو نصف جنيه أو ربع جنيه) داخلها، هي موضة هذا العام، كالتي رأيناها في موديلات أهم الدور العالمية.

ويبدأ سعر تلك المجوهرات التي تتزين بالجنيه الأصلي من 12 إلى 14 ألف جنيه.

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لذا لجأ أغلبية الصاغة لحيلة وضع جنيه ذهب مطبوع، في ظل وصول سعر الجنيه الذهب لـ5632 جنيهًا، لعيار 18ويكون وزن وكثافة الجنيه المطبوع أقل من الأصلي، وذلك للتخفيف من العبء الملقاة على عاتق المشتري ولتنشيط عملية البيع والشراء وزيادة معدل الإقبال.

ويبلغ سعر المجوهرات الذهبية التي تحتوي على جنية ذهبي مطبوع غير أصلي بـ6000 جنيه.

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 704 جنيهات دون تغيير عن مستواه أمس، و سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 804.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.