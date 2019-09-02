بصور جريئة.. منة فضالي تظهر بالمايوه في فرنسا: أنا امرأة عذراء

عادت منة فضالي لإثارة الجدل بصور جديدة لها بالمايوه، ولكن هذه المرة نشرت صورها من فرنسا، بينما كانت على أحد شواطئ مدينة كان.

وأطلت منة فضالي في عدد من الصور، بظهرها، كما كشفت عن برجها الفلكي، وقالت في تعليقها على الصور: "انا امرأة عذراء".

وكشفت الصور التي شاركتها منة فضالي مع متابعيها عن "تاتو"، موجود على كتفها، ومايوه من اللون الفوشيا، وزينت رأسها بـ"شابو أمريكي" وأقراط على شكل وردة فضية صغيرة.

وكتبت في تعليقها على الصور: "أجمل لغة في العالم هي لغة العيون، لأن العشاق هم وحدهم الذين يفهمونها، أنا امرأة عذراء".

وخلال وقت قليل، حظت صور منة فضالي على تفاعل كبير من قبل متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات على "اللوك الصيفي الخاص بها"، والتي كان من بينها: "أنتي أحلى منة"، و"بحبك أوي".

فيما انتقد البعض ظهورها المتكرر بملابس البحر، معلقين: "ربنا يهديكي"، و"عيب كدة"، و"بطلي بقى ظهور كده".

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وتأتي الصور الجريئة لمنة فضالي بعد سلسلة قديمة من الصور التي شاركتها خلال فصل الصيف، جميعها من على الشواطئ في الساحل الشمالي، وبملابس البحر، أو الكاش مايو، وتوقفت لبعض الوقت عن مشاركة جمهورها بصور جريئة، لتعود من جديد.