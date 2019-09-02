متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقع بعض الفنانات وبعيدًا عن حياتهنّ الدراميّة، في فخ الشّخصيّة النّمطيّة، التي تجبرهنّ في بعض الأحيان على الأداء ضمن قالب متشابه، وبدون إضفاء أيّ نوع من التغيير، خاصّة فيما يتعلّق بارتداء الأزياء اليوميّة وإطلالتهنّ من خلال صفحات التواصل الاجتماعيّ.
ميرنا شلفون الممثلة السّوريّة المعروفة بأدوارها المتميّزة والجريئة، أحبّت من خلال برنامج "أحلى طلة" أنْ تفاجئ محبّيها بفستان فيه جرئه واختلاف من "منال عجاج " لتكسر هذه المرّة قاعدتها في اختيار أزيائها، فهل بدتْ إطلالتها أجمل؟ نترك لكِ الحكم بعد متابعة هذه الحلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلى طلّة: ميرنا شلفون "جريئة" مع منال عجاج.. شاهدي هل بدتْ أجمل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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