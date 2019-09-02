جنيفير لوبيز تحتضنُ صيحة استثنائيّة لموسم الخريف.. ثمنها 4000 دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرت النجمة العالميّة جنيفير لوبيز الليلة الماضية في بيفرلي هيلز، جلسة تصوير فيلمها الجديد Hustlers، برفقة نخبة من النجمات اللاتي شاركنها البطولة، أمثال كونستانس وو، كاردي بي، ليلي راينهارت، وكيكي بالمر، وقد تألّقت لوبيز بإطلالة رائعة وجريئة، استحضرت خلالها صيحة ضخمة من أبرز صيحات خريف 2019.

واعتمدت النجمة صيحة الملابس الجلديّة، وبالرّغم من أنّ الجلد من الموادّ التي يتمّ استخدامها عادة في الإكسسوارات، لكنّ مشهد الموضة هذا العام رحّب بالإطلالة الجلديّة الكاملة من الرّأس على أخمص القدمين، كما رأينا على مدارج شانيل، بوتيغا فينيتا، سيلين، غوتشي، وغيرها.

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واختارت لوبيز فستانًا جلديًا بلون البرغندي من علامة زيمرمان وصل سعره إلى 3,750 دولارًا، نسّقته مع قبّعة "بيريت" جلديّة مطابقة بقيمة 250 دولارًا، وأنهت إطلالتها بزوج من الكعب الذهبيّ المنمّق بالألماس.

فهل أنتِ مستعدّة لتجربة هذه الصّيحة في الموسم المقبل؟