مجموعة تومي هيلفيغر بالتعاون مع زيندايا.. غنيةٌ بالسترات والبدلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل انطلاق أسبوع الموضة في نيويورك، طرح المصمم الأمريكي، تومي هيلفيغر، مجموعة تعاونه مع النجمة زيندايا التي تحمل اسم Tommy X Zendaya، هذه المجموعة تضمُ كل ما تحتاجه النساء في موسم الخريف المقبل، بما في ذلك الكثير من البدلات القوية بظلال الأحمر الداكن والأسود، بالإضافةِ إلى المخمل والطبعة الحيوانية وغيرها، وسيتم عرض المجموعة رسميًا على المدرج خلال أسبوع الموضة النيويوركي في الشهر المقبل.

وقالت العلامة التجارية في بيانٍ صحفي: "تعيد المجموعة تعريف ملابس السلطة للمرأة العصرية، مع تصميم كل قطعةٍ لإثارة مشاعر القوة والثقة، إنّه احتفالٌ بموضة السبعينيات الأيقونية، مع البولكا دوت، والكاروهات، عبر مجموعةٍ مختارةٍ من الحلل والفساتين والمعاطف الراقية".

وبدءًا من اليوم، يمكنكِ إنشاء قائمة أمنيات في متجر تومي الإلكتروني بكل ما ترغبين في إضافته إلى خزانة ملابسك من قطع المجموعة، و إذا كنتِ تواجهين صعوبةً في الاختيار، يمكنك خوض اختبار يساعدك في العثور على الأسلوب الذي يناسب شخصيتك.