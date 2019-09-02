6 حِيل ذكيّة وسهلة لإتقان فنّ الطّبقات هذا الخريف

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - موسم الخريف هو الموسم المثاليّ لاختبار مهاراتكِ في فنّ الطّبقات، واستخدام بعض القطع المفضّلة الموجودة في خزانة ملابسكِ، لإنشاء زيّ كامل متناسق.

وبطبيعة الحال، السّرّ في إجادة هذا الفنّ لا يتعلّق بالتعقيد، بل في تحقيق التوازن، بالإضافة إلى ذلك، في حالة ارتفاع درجة الحرارة، يمكنكِ دائمًا إزالة بضعة القطع بسهولة ودون عناء.

فيما يلي 6 حِيل ذكية وسهلة لإتقان فنّ الطّبقات هذا الخريف:

ارتداء سترة كارديغان خفيفة تحت المعطف

هذه الحِيلة تجعل إطلالتكِ أكثر دفئًا، ويمكن استخدامها أيضًا لدمج الملمس والألوان بطريقة غير اعتياديّة.

استخدام سترات الفيست

سترات الفيست خصوصًا ذات الخياطة الرّاقية تُضفي لمسة نهائيّة على أي زي.

ارتداء نمطين مختلفين من البلوزات

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الأمر بسيط، المزيد من البلوزات الصوفيّة تصنعُ مزيدًا من الدفء، ولكنْ لا تتواني من استخدام هذه الحِيلة كوسيلة للتلاعب بالألوان والأنماط والصّور الظليّة المُثيرة للاهتمام.

ارتداء فستان فوق قميص بالأزرار

يمكنكِ بسهولة ارتداء أيّ فستان صيفيّ في خزانة ملابسكِ خلال الأشهر الباردة بتنسيقها مع قميص كلاسيكيّ.

ارتداء الأوشحة الصّوفيّة

اختاري الأوشحة المطبّعة الأكبر حجمًا والأكثر جرأة والتي تشبه البطانية هذا الخريف.

ارتداء الكعب مع الجوارب

اسمحي لقدميكِ بترك انطباع دائم على إطلالتكِ بتنسيق الكعب مع الجوارب المطبّعة.