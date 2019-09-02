فندي تتعاون مع هذه العلامة لإنتاج حقائب "بيكابو" و"باغيت" الأيقونية.. وهذا...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاونت العلامة الإيطالية فندي، والعلامة اليابانية "PORTER" لإطلاق تشكيلة عصرية من حقائب اليد الأيقونية للعلامة الإيطالية، والتي تمّ عرضها سابقًا على المدرج لموسم خريف وشتاء 2019، وتشمل المجموعة حقائب "بيكابو" و"باغيت" مصنوعة من مادة النايلون التي تشتهر بها منتجات "PORTER" وتتميّز بتفاصيل معدنية ذهبية أو فضية اللون.

وتأتي حقائب باغيت بظلال الأزرق والأحمر والرمادي الفضي والأسود، بينما تأتي حقيبة "Peekaboo" باللون الرمادي الفضي والأسود.

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وتأتي حقيبة بيكابو بجيوب أكبر حجمًا لتخزين المستلزمات اليومية. أمّا حقيبة الباغيت فتأتي بصورة ظلية صغيرة أقرب إلى تصميم حقيبة الحزام، وتُضفي التفاصيل المعدنية المميزة لمسة من الرّقيّ والفخامة على كلّ قطعة، و تحتوي كلّ حقيبة على ملصق يحمل اسمي العلامتين التجاريتين معًا.

ويبلغ سعر حقيبة بيكابو حوالي 3840 دولارًا أمريكيًا، أما حقيبة باغيت فيبلغ سعرها 2260 دولارًا أمريكيًا.