مجموعة مجوهرات أوف وايت لخريف 2019.. منفردة ومرصّعة بالكريستال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت العلامة الأمريكيّة أوف وايت الصّور الأولى لمجموعتها الجديدة من المجوهرات في وقت سابق من هذا العام، والآن أصبحت المجموعة مُتاحة للشّراء عبر متجرها الإلكترونيّ.

تتضمّن المجموعة أقراط الشّعار المتدليّة، والتي يتوسّطها شعار الأسهم المتقاطعة المميّز للعلامة التجارية ورمز الشّعار المتقاطع الدائريّ، إلى جانب أقراط منفردة بزخارف مستطيلة مرصّعة بالكريستال الأسود والفضيّ، وأيضًا مجموعة من الأقراط السّداسيّة مزيّنة بالكريستال.

وتشمل المجموعة أيضًا قلادة وسوار وخاتم بأسلوب التشوكر المكتنز، و يتميّز كلّ عنصر في المجموعة بلوحة محفور عليها شعار أوف وايت باللون الأسود.

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وتتضمّن المجموعة أيضًا خواتم "HEXNUT" المزخرفة بنقوش محفورة بالذهب والفضة في مجموعة مكوّنة من ثلاثة قطع في أحجام مختلفة، وخاتم مطابق للأقراط السّداسيّة بنفس الشّكل واللون الفضيّ، بالإضافة إلى خاتم فضيّ كلاسيكيّ مكتنز مع لوحة مسطحة تحمل شعار "Off-White".

وتأتي معظم القطع مصنوعة من الذّهب والفضّة، أما أسعارها فتبدأ من 200 دولار أمريكيّ.