صيحات موضة خريف وشتاء 2019.. الأزياء بطبعات الحيوانات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناثرت طبعات الحيوانات بكثرة فوق تصاميم خريف وشتاء 2019-2020 وكأنها امتداد لصياحات الموضة في العام الماضي 2018، وكشفت الأزياء لهذا العام عن هوس المصمّمين بالعالم البري والطبيعة الحية.

تنوّعت الطبعات بين نقشات الفهد وحمار الوحش والنمر، وغطّت الخطوط والنقاط البرّية منصّات العرض وعكست الكثير من القوّة والاستقلال والثقة الزائدة بالنفس.

وهيمنت هذه الموضة على منصات عروض وسجّلت حضورًا لافتًا، فلم تقتصر فقط على المعاطف بل طالت أيضًا الفساتين، الكابات والسترات.

كما أتت بعض الإطلالات مغلّفة بالطبعات من قمّة الرأس حتى أخمص القدمين، فهل تجرئين على اعتمادها؟.

وكانت الحصة الكبرى للأزياء المزينة بطبعة النمر لدى دينيس باسو، فالمعطف الطويل الذي اعتمدته عارضة الدّار الشهيرة وتم تنسيقه مع بوط طويل من النمط نفسه كان لافتًا، بالإضافة إلى الفستان مستقيم القصة الذي تألقت به عارضة أخرى ونُسق مع حذاء أسود.

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وتألقت العارضة إيلي تهاري Elie Tahari بسترة قصيرة بطبعة النمر وعلى طريقتها يمكنك تنسيقها مع كاب جملي فاتح وبنطال أسود.

ويمكن ارتداء جمبسوت بإحدى طبعات الحيوانات أن تكون فكرة جريئة؛ ولكن اختيار موديل فضفاض على غرار عارضة ماركة Zimmermann سيؤمن لكِ إطلالة على الموضة وفي الوقت عينه محتشمة وساترة.

لا خلاف على أن المعاطف كانت القطع الأبرز التي قدمت بطبعات الحيوانات، وأجمل القطع كانت لدى Laquan Smith وننصحك بتنسيقها مع فستان وبوط أسود لتبتعدي بإطلالتك عن المبالغة.

وحظيت البدلات المزينة بطبعات الحيوانات باهتمام عدد من الماركات، اللافت هو تقديمها بموديلات منوعة وتنسيقها مع قطع أخرى لتؤمن الدفء اللازم لمن ترتديها، ويمكنك أن تستوحي ذلك من أناقة عارضات يولا جونسون Ulla Johnson وفيليب بيلين Philipp Plein.