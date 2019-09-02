للأمهات.. علاج قضم الأظافر عند الأطفال

يقضم الطفل أظافره في مراحل عمرية مختلفة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الملل، الفضول، العصبية، وتعاني بعض الأمهات من صعوبة الوصول لحلول لمشكلة قضم الأظافر.

قدمت الدكتورة أماني طارق استشاري الطب النفسي، لـ"هُن"، مجموعة نصائح للأمهات للتغلب على هذا المشكلة مع الأطفال.

معرفة السبب

على الأم التعرف على أسباب قيام الطفل بقضم اظافره للتعرف على الأساليب المتبعة في العلاج.

معالجة مخاوف الطفل

عندما يجرى الوصول لأسباب خوف الطفل يساعد ذلك في معالجة مخاوف الطفل وقلقه الذى يجعله يقدم على قضم اظافره.

Advertisements

تشجيع الطفل على نظافة اظافره

يجب زيادة وعي الطفل بخطورة قضم أظافره على الصحة يساعد ذلك على تشجيع الطفل التخلص من هذه العادة.

تقديم الحب والتقدير للطفل

عند شعور الطفل بأن والديه لا يقدمان له الحب فإنه يشعر بالضيق والقلق، ويسبب ذلك ضعف ثقة الطفل بنفسه، ما يؤدي إلى إبداء تصرفات يحاول من خلالها الشعور بالراحة، ومن هذه التصرفات قضم الأظافر.

استخدام المكافأت

يمكن مساعدة الطفل من خلال استخدام المكافآت عند تهذيبه لأظافره باستخدام الوسائل الصحيحة وابتعاده عن وضع أظافره في فمه.

تدريب الطفل

يجب تدريب الطفل على الاسترخاء والهدوء، ما يقلل لديه التوتر فيمتنع عن قضم أظافره.

ممارسة رياضة أو هواية

يمكن مساعدة الطفل من خلال ممارسته لرياضة أو هواية تساعده على التخلص من المشكلات التي تتسبب في قضم أظافره.