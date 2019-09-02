إعلامية سعودية تطالب بتخصص شاطئ للنساء فقط.. وسيدات: سيبونا نرفه عن نفسنا

طالبت الإعلامية السعودية لجين عمران، بتخصص شاطئ للنساء فقط، على أراضي المملكة، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت "لوجين": "أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي وأبوظبي، جربت أزورها بنفسي كثير استمتعتوا فيهم بخصوصية عالية وخدمات ممتازة".

وتابعت الإعلامية السعودية: "إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة"، مضيفة هاشتاج "#نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، ما بين المؤيد والمعارض، ومن أبرز التعليقات المؤيدة: "يوجد في جدة شاطيء للنساء"، و"نحن بحاجة للمزيد من الشواطيء، في ظل انفتاح المملكة السعودية"، و"المرأة السعودية تحتاج إلى الترفيه".

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أما عن التعليقات السلبية، فعلقت إحدى السيدات: "السعودية نسائها راقيات، ومن يريد هذا الشاطي فليذهب إليه في مواقعه التي ذكرتيها"، فيما كتبت أخرى "إذا كنتي تريدين الشاطئ، البسي المايوه وروحي دبي".