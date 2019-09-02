وَقار الشعر الأبيض.. سوسن بدر "نفرتيتي" على غلاف مجلة "bazaar"

ظهرت الفنانة سوسن بدر إلى جانب الملكة "نفرتيتي" إحدى ملكات مصر القديمة، وأكثرهم جمالًا، على غلاف مجلة "Harper's Bazaar Arabia"، في إطلالة فرعونية.

وشاركت سوسن، جلسة التصوير التي خضعت لها بعدسة المصور الفوتوغرافي طارق مقدم، وأرفقت تعليقًا قالت فيه: "سعيدة جدًا بظهوري في المجلة، لأول مرة إن شاء الله الصور تعجبكوا".

وقررت سوسن الاحتفاظ بلون شعرها الأبيض، الذي يرمز للوقار، معلنةً عن توقفها عن صبغ شعرها الذي يتماشى مع عمرها الحقيقي، بالإضافة للماكياج الذي أبرز جمالها من إبداع الماكير رشاد.

وتفاعل عدد من المتابعين مع جلسة التصوير التي خضعت لها سوسن، وحصدت الصور 7 آلاف تسجيل إعجاب في فترة وجيزة، بالإضافة لمئات التعليقات، من داخل الوسط الفني وخارجه، أبرزها تعليق الفنانة إيمان العاصي قائلةً: "أحلي فرعونية مصرية أصيلة".

وأشادت إحدى المتابعات بجمال سوسن بدر قائلة: "هذا الوجه الفرعوني المنحوت الأنيق به من الطيبة والصفاء والنضج والوعي، مما قل عند كثيرين، أسعد كثيرًا حين أراكِ واسمع وعيك فيما تقدمين، أكيد تعجبنا يانفرتيتي مصر الألفية وتنوري أي مجلة لإنك جميلة بطبيعتك وملكة بتاج الماس اللي متوج شعرك".

ولم تكن هذه الإطلالة الوحيدة لـ سون بدر في جلسة تصوير المجلة، فظهرت بإطلالتين إحداهما مرتدية فستانًا باللون الأزرق، وآخر باللون الأخضر، بالإضافة للشعر الطويل، والتقطت الصور إلى جانب التماثيل الفرعونية.

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سوسن بدر والشعر الأبيض

"لوك" الشيب لم يكن الأول للفنانة القديرة، إذ أطلت الشهر الماضي بتسريحة "ألا جرسون"، وغَلب على شعرها اللون الرمادي، معلقة عبر "إنستجرام": "كيمي شال شعري خالص، عايزة أعرف رأيكوا فيه"، في إشارة إلى مصفف الشعر kimi safadi.

وخلال استعدادها لدورها الجديد في فيلم "أولاد رزق"، بجزئه الثاني، ظهرت سوسن بإطلالة غير تقليدية، معتمدة على "بيج هير" يحمل اللون الرمادي الفاتح، جعلها تشبه العديد من الشخصيات الكارتونية والفنانات العالميات، مثل النجمة ليدي جاجا، والفنانة العالمية ميريل ستريب في فيلم The Devil Wears Prada، وجلين كلوز في فيلم 102 Dalmatians.

رأي سوسن بدر في الشعر الأبيض

علقت سوسن على ظهورها بالشعر الأبيض في الأدوار الدرامية وحياتها الشخصية، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة "CBC"، في 3 يونيو الماضي، قائلة إنّ قرار ظهورها باللوك جاء بسبب مسلسل "زي الشمس"، إذ قررت عدم صبغ شعرها بالكامل عقب وفاة ابنتها "فريدة" في العمل الدارمي ليتخلله شعرات بيضاء، حتى يّصل حزنها وإهمالها لنفسها إلى الجمهور.

وتابعت سوسن: "بعد ما خلصت المسلسل ببص في المرايا قلت أنا مرتاحة كده، والحمد لله شعري بالمظهر ده عاجب الناس بمختلف أعمارهم، ده أقرب ليا وأقرب لحقيقتي دلوقتي، دي أنا دلوقتي، أنا فعلا مش سايبة الشعر الأبيض عشان أكبر نفسي، هو ده أنا حاليا".