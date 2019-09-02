عريس "آية" هرب لفرنسا بعد كتب الكتاب: 5 سنين بيقولي نأجل الفرح

قضية جديدة، تنضم لآلاف النزاعات في محكمة الأسرة، بطلتها شابة تدعى "آية"، تطالب بالخلع بعد عقد قرآن دام لـ5 سنوات دون زواج "قال لي هنكتب الكتاب وأسافر وأحضرلك ورقك وهنزل كمان سنة نتجوز ونسافر سوا وبقاله 5 سنين معلقني، لا طلقني ولا بعتلي ورقي أسافرله ولا نزل إجازة من يومها".

"آية" صاحبة الـ 29 عامًا روت تفاصيل طلبها الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية، مبينة لـ"الوطن"، أنها وافقت عليه لكونه "شخص مناسب"، واتفقا على أن تكون مدة الخطوبة سنة، لكنه بعد مرور 6 أشهر فاجأها بسفره إلى فرنسا ومطالبته بعقد قرانهما لاستكمال أوراق سفره ولتمكينها من اللحاق به بعد ذلك.

حان موعد زفاف "آية" لكن "العريس" طالب بتأجيله بحجة عدم قدرته على مغادرة البلد في هذا الوقت، وعليه قررا تأجيل الزفاف لمدة عام، وفي المرة الثانية تحجج أيضًا بعدم استطاته استخراج تصريح إقامة وعليه قد لا يتمكن من الرجوع لفرنسا مرة أخرى.

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"طلبت منه يبعتلي أوراقي وأسافرله، لكن رفض بحجة ظروفه الملخبطة، وأن السفارة سترفض أوراقي"، استكملت "آية"، مؤكدة أن زفافها تأجل للمرة الثانية، الأمر الذي تكرر في المرة الثالثة والرابعة وحتى مضي 5 سنوات، بل وما زال يريد تأجيل الزفاف مدة عام آخر.

تدخل والد "آية" لحسم الأمر، وطالب "العريس" بالسفر إلى مصر وإقامة حفل الزفاف في موعده، ويمكنه نقل أعماله إلى مصر حال عدم تمكنه من السفر مرة أخرى لفرنسا، حسب "آية، موضحة أن والدها عرض عليه إنشاء مشروع خاص به في مصر "بقاله 5 سنين برة ومعرفش يعمل حاجة، ودي فترة كافية لأي حد يبني فيها مستقبله".

العريس رفض عرض والد "آية"، قائلًا "أنا ما صدقت سافرت، مش ههد كل اللي عملته"، وعندما هدده والد زوجته بالطلاق، لم يبد أي بادرة لتراجعه عن رأيه، بل أصر على قراره، بقوله: "طلاق مبطلقش، عندموا المحاكم روحوا اخلعوني".