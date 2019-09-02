الامارات | بالصور.. بينيلوبي كروز تتألق بالأبيض والسماوي في «البندقية»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بينيلوبي كروز تتألق بالأبيض والسماوي في «البندقية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأكثر من إطلالة أنيقة، ظهرت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، في فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ76 التي تتواصل حتى السابع من الشهر الجاري في المدينة الإيطالية.
ويعرض المهرجان فيلم «واسب نتوورك» (شبكة الدبابير) الذي تقوم ببطولته كروز، والفيلم مستوحى من قصة حقيقية لشبكة من الجواسيس الكوبيين في ميامي، بضيق حرية التعبير في كوبا.
وتعددت إطلالة كروز الأنيقة في المهرجان، فبينما بدت على السجادة الحمراء خلال عرض أول لفيلمها الجديد في «البندقية» الليلة الماضية بفستان أبيض لفت الأنظار، بدت بإطلالة نهارية سماوية خلال جلسة تصوير ضمن المهرجان.
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