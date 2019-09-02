مجموعه من تسريحات الشعر الشبابية للجامعة

العام الدراسي الجديد يدق أبوابه، وتستعد الصبايا الجامعيات الآن لاستقباله، سواء بالكتب والتحضيرات العلمية، أو بالاطلالات العملية والأنيقة، فالفتاة التي تهتم بمظهرها بشكل عام، لا تتخلى عن أناقتها حتى في الجامعة.

ولأنّ تسريحة شعركِ تلعب دورًا كبيرًا في اطلالتكِ، اخترنا لكِ في "سيدتي.نت"، تسريحات شعر شبابية للجامعة من وحي النجمات.



تسريحة الضفيرة الطويلة

يمكنكِ اعتماد التسريحات التقليدية المعروفة للجامعة، كتسريحة الضفيرة الطويلة على جنب، مع الشعر المرفوع بالكامل، لاطلالة مريحة وعصرية، مناسبة أكثر للصبايا صاحبات الشعر الطويلة.



تسريحة الشعر القصير مع غرة على جنب



الشعر القصير اتركيه منسدلًا على كلا الجانبين، ولكن استخدمي أحد الدبابيس وارفعي الغرة العريضة على أحد الجانبين، لاطلالة هادئة أكثر وعملية كذلك، لحركتكِ الكثيرة داخل الجامعة.



ذيل الحصان الفوضوي

بأيامكِ العاجلة التي تحتارين حول أيّ تسريحة من الممكن أن تعتمدي، فإنّ أبسط خيار هو اعتماد ذيل الحصان الفوضوي، والذي يناسب أكثر صاحبات الشعر الناعم الطويل، مع الخصلات المتطايرة.

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تسريحة الكعكة المرتفعة

هذه التسريحة كذلك تناسب الأيام التي تستيقظين فيها متأخرة، وتحتاجين لتسريحة سهلة وسريعة لعمل الكعكة العالية، أما إذا كان لديكِ بعض الوقت، فمن الممكن أن تعتمدي ربطة ذيل الحصان مع الضفيرة، ومن ثم تلفيها كالكعكة العالية، لاطلالة جذابة أكثر.



تسريحة الشعر الويفي المتكسر



أما بأيامكِ المميزة، فاحصلي على تسريحة مرتبة أكثر، مع الشعر الويفي القصير، والغرة على أحد الجانبين، ومن الممكن أيضًا أن تعتمدي معها إحدى اكسسوارات الشعر الجذابة، كاكسسوارات اللؤلؤ الرائجة هذا الموسم.

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