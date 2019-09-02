منها تكلفتها وشروطها.. كل ما تريدين معرفته عن تجميد البويضات فى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
شهد مجال الإخصاب المساعد تطورًا ملحوظًا في السنوات الماضية، وظهر الآن ما يسمى بـ"تجميد البويضات" للسيدات من أجل الإنجاب في الوقت الذي يريدونه، وبدأ البعض في اللجوء لهذا الإجراء خوفًا من أي تطورات قد تحدث لهن.
ويقدم الدكتور عبد المجيد رمزي، رئيس قسم النساء والتوليد ووحدة الحقن المجهري بكلية طب قصر العيني، 10 أسئلة تلخص كل ما تريدين معرفته عن عملية تجميد البويضات.
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