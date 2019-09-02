بنطلون عمرو دياب في حفل الساحل يثير الجدل.. تعرف على سعره وماركته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

كعادته، أثار الفنان الكبير عمرو دياب الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالته الأخيرة أثناء إحيائه حفله الغنائي بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، وذلك لارتدائه بنطلون "علاء الدين الفضفاض"، وهو ما شبهه البعض بالملابس الداخلية (الكلسون).

وبنطلون علاء الدين الفضفاض أو السروال القندريسي أو loose pants men"، تختلف مسمياته لكن يتشابه في الشكل والتصميم، وظهر هذا البنطلون الرجالي من جديد على منصات العرض وواجهات الماركات العالمية بعد سيطرة البنطلون الضيق لفترة طويلة في السنوات الماضية. ولعل ما لا يعرفه الكثيرون أن أول ظهور لتلك التصميم كان في أواخر الخمسينيات.

وارتدى الهضبة خلال الحفل، البنطلون الفضفاض الأسود، وهو من أحدث مجموعة أزياء أصدرتها العلامة التجارية اليونانية الشهيرة "XCONCEPT"، والبنطلون من خامة القطن 100%، وذات تصميم إيطالي وصنع في تايلاند، وسعره 144 يورو أي 2616 جنيهًا مصريًا.

Advertisements

ويأتي الحفل ضمن ختام حفلاته بالساحل الشمالي ترويجيًا لألبومه الجديد "أنا غير"، ومن المقرر أن ينطلق بعدها في جولة خارج مصر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور الهضبة من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقا ساخرة من تلك الملابس وصفها البعض بـ"الملابس الداخلية"، بينما شبه آخرون بملابس المزارعين.

غير أنّ البعض تمنوا ألا يصبح البنطلون صيحة سائدة بين المراهقين والشباب، لأن عادة ما تتحول إطلالات الهضبة المثيرة للجدل لموضة يقبل عليها الشباب ومنها "بلوفر تملي معاك" و"آيس كاب أنا عايش"، وفورمة الساحل وغيرها.