مكياج للبشرة المسنّة من وحي ميريل ستريب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - شارفت الممثلة الأميركية ميريل ستريب على بلوغ سن السبعين وهي لا تزال تتمتع بإطلالة جذابة وأنيقة. فهي من النجمات اللواتي يحرصن على العناية ببشرتهن بشكل دائم. كما أنها تبتعد قدر الإمكان عن الضغوط النفسية والتوتر وهي العوامل التي تؤمن ميريل بأنها الأكثر ضرراً على البشرة.

أما بالنسبة إلى أسلوب المكياج الذي تعتمده ميريل ستريب، فهو مكياج ناعم، يزيد من جاذبية ملامحها ويحافظ في الوقت نفسه على إطلالتها الرصينة والمناسبة لسنّها.



في ما يأتي خطوات تطبيق المكياج للبشرة المسنّة من وحيد ميريل ستريب:



1. كريم الأساس Giorgio Armani Beauty Luminous Silk Foundation هو الخيار الأنسب للمرأة المسنّة، إذ يمنح بشرتها ملمساً حريرياً ناعماً ويغطي الخطوط الظاهرة على سطحها. استخدميه بكمية معتدلة ووزّعيه على كامل بشرتك بواسطة فرشاة خاصة لكريم الأساس.

Giorgio Armani Beauty Luminous Silk Foundation



2. اختاري كونسيلر بتركيبة الكريم تخفي الهالات السوداء وآثار التجاعيد حول العينين. كونسيلر Lancôme Effacernes Waterproof Protective Undereye Concealer يأتي بتركيبة ناعمة إنما قادرة على تغطية كل الشوائب. وزّعيه تحت العين وعلى الجفن العلوي لتوحيد البشرة قبل تطبيق مكياج العيون.

Lancôme Effacernes Waterproof Protective Undereye Concealer



3. حدّدي وجهك وسلّطي الضوء على الأماكن التي تشعرين بأنك بحاجة إلى إبرازها مع استخدام لوحة Tarte Pro Glo Highlight and Contour Palette التي تساعدك في تطبيق تقنية الكونتورينغ بطريقة سهلة وبسيطة.

لوحة Tarte Pro Glo Highlight and Contour Palette



4. الأيلاينر أساسي في مكياج المرأة المسنّة فهو يزيد من جاذبية نظراتها، ابدئي برسم الخط من منتصف العين حتى الزاوية الخارجية. أيلاينر Lancôme Artiliner يمنحك خط أيلاينر بسماكة معتدلة وهو بالتحديد ما تحتاجين إليه.

أيلاينر Lancôme Artiliner



5. اختاري البلاش بلون جذاب إنما هادئ، حتى لا تبدو بشرتك متوهّجة بطريقة غير ملائمة لسنّك. لوحة Smashbox- L.A Lights Blush&Higlight Palette تحتوي على ثلاث درجات بإمكانك المزج في ما بينها للحصول على الدرجة التي تناسب بشرتك ومكياجك.

لوحة Smashbox- L.A Lights Blush&Higlight Palette



6. مع التقدّم في السنّ، تبدأ الرموش بالتساقط حتى تصبح خفيفة. أنت بحاجة إلى ماسكر مثل Too Faced- Better Than Sex Mascara تزيد من كثافة رموشك وتمنحها مظهراً طبيعياً جذاباً.

Too Faced- Better Than Sex Mascara



7. اختاري لوحة ظلال عيون بدرجات ترابية، فالألوان القوية تجعل ملامحك تبدو قاسية. لوحة Marc Jacobs Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette تحتوي على درجات متنوّعة يمكنك المزج في ما بينها للحصول على الدرجة التي تناسبك.

لوحة Marc Jacobs Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette



8. أحمر الشفاه هو المستحضر الأكثر دقّة في مكياج المرأة المسنّة لأنه قادر على إنجاح المكياج أو إفساده بلمسة واحدة. اختاريه بذكاء، لون جذاب إنما كلاسيكي وتركيبة مرطّبة للشفاه. Marc Jacobs Le Marc Lip Cream In Slow Burn 246 هو اختيار موفّق سواء من ناحية تركيبته الكريمية المغذية أو لونه الهادئ.

Marc Jacobs Le Marc Lip Cream In Slow Burn 246

