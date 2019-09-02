مكياج سهرة قوي يناسب الفستان الأسود من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يعتبر الفستان الأسود القطعة الأشهر في خزانة السيدة. فهو يجمع بين البساطة والفخامة، يمنحها إطلالة كلاسيكية أنيقة وغير تقليدية في الوقت نفسه. كما أنه زيّ يسمح لك بابتكار أسلوب المكياج الذي ترغبين فيه.



عندما يحين الوقت لاختيار المكياج المناسب للفستان الأسود، ذاك الذي يمنحه جرأة أكثر، يكون أمامك خياران: اعتماد مكياج عيون ناعم مع أحمر شفاه قويّ، أو تطبيق ظلال لافتة ومشرقة مع أحمر شفاه بدرجات هادئة.



مكياج عيون مشرق من وحي النجمات



أبرز النجمات اخترن مكياج عيون لافت مع الفستان الأسود فبدت ملامحهن في غاية الجاذبية. وظلال العيون المعدنية تحديداً، تزيد الإطلالة إشراقا، خاصة إذا تمّ مزجها مع درجات متفاوتة كما فعلت النجمات.



1. بينيلوبي كروز Penelope Cruz

بينيلوبي كروز



اختارت بينيلوبي كروز مكياج عيون دخاني بدرجات الذهبي والبرونزي زادت من غموض نظراتها. استخدمت لتطبيق مكياجها ظلال عيون DIOR Diorshow Fusion Mono Long-Wear Professional Mirror-Shine Eye Shadow in 661 Météore



2. شانيل إيمان Chanel Iman

شانيل إيمان



عارضة الأزياء السمراء شانيل إيمان، اختارت بدورها مكياج عيون دخاني إنما بدرجات الأخضر الزمردي الذي طبّقته على رموشها السفلى أيضاً. اختارت إيمان لهذا المكياج ظلال LAURA MERCIER Baked Eyecolor Wet / Dry in Emerald



3. جوان سمولز Joan Smalls

جوان سمولز



درجات التوتي الداكنة كانت خيار جوان سمولز لتطبيق مكياج العيون الدخاني. وقد بدا لافتا جداً مع لون عينيها البنيتين. استخدمت جوان لتطبيق المكياج تركيبة الظلال الحرّة منM.A.C Pigment in Heritage.

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أحمر شفاه لافت من وحي النجمات



إذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج ريترو بإمكانك اعتماد أحمر الشفاه بالدرجة الداكنة مع مكياج عيون دخاني مزيّن بخط عريض ومجنّح من الأيلاينر الأسود. أما إذا كنت ترغبين في لفت الأنظار إلى مكياج شفتيك إنما بطريقة جذابة، اختاري مكياج عيون ناعم مع درجات أحمر الشفاه الداكنة.



1. كيرا نايتلي Keira Knightley

كيرا نايتلي



اختارت كيرا نايتلي أحمر شفاه بدرجات البرتقالي النابضة ليمنح ملامحها حيوية وإشراقاً. وكانت قد زيّنت مكياج عينيها بالأيلاينر والماسكرا فقط. اختارت كيرا أحمر شفاه BOBBI BROWN Art Stick in Sunset Orange.



2. داوتزن كروس Doutzen Kroes

داوتزن كروس



بدورها طبّقت داوتزن كروس درجة الأحمر الزاهية بتركيبة الغلوس اللماع لتزيّن شفتيها مع مكياج عينيها الهادئ. فقد اكتفت بتطبيق لمسة ماسكرا ناعمة. اختارت أحمر شفاه STILA Stay All Day Vinyl Lip gloss in Poppy Vinyl.



3. ريتا أورا Rita Ora

ريتا أورا



اختارت ريتا أورا لون الأحمر الناري لتزيّن به شفتيها مع مكياج عينيها الجذاب، معتمدة أسلوب المكياج الريترو. وقد اختارت أحمر الشفاه YSL Rouge Pur Couture in 56 Rouge Anonyme.

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