للبشرة السمراء : المكياج المناسب من نعومي كامبل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - عارضة الأزياء المخضرمة والبالغة من العمر 49 عاماً، تشاركك أبرز الخطوات التي تطبّقها للحصول على مكياج جذاب ولافت يناسب لون بشرتها السمراء.

تتمتع نعومي كامبل بملامح متناسقة وجذابة، وهي تدرك جيداً ما يناسبها من مستحضرات تجميل كي تبدو أجمل. وفي إحدى المقابلات التي أجراها معها موقع أجنبي، صرّحت نعومي عن الخطوات التي تعتمدها للحصول على مكياج ناجح، وهي خطوات بسيطة إنما بخيارات مدروسة وذكية، بإمكانك أن تستوحي منها إذا كنت تتمتعين ببشرة سمراء كبشرة نعومي كامبل.



1. تبدأ نعومي بتطبيق خافي العيوب بالتركيبة الناعمة من Nars الذي تستخدمه كذلك على منطقة الـT-Zone لتخفيف اللمعان وتوفير لمسة من الكونتورينغ الجذاب على ملامحها. وهي تستخدم الاسفنجة لتوزيع هذا الكونسيلر. كما أنها تحرص على توزيعه فوق فمها وتحت أنفها مباشرة وهي المنطقة التي تظهر عليها علامات الشيخوخة المبكرة.

خافي العيوب بالتركيبة الناعمة من Nars



2. تختار نعومي بودرة مضغوطة لتمنح بشرتها لوناً متجانساً وخالياً من اللمعان. وهي تفضّل هذه التركيبة بدل الفاونديشن السائل، إذ تمنحها مكياجاً طبيعياً إنما لافتاً. هي تختار بودرة Bobbi Brown Skin Weightless Powder Foundation ذات التركيبة الناعمة التي تغطي الشوائب في الوقت نفسه. فالفاونديشن بالتركيبة السائلة، يزيد من لمعان بشرتها ولا يجعل مكياجها ثابتاً.

بودرة Bobbi Brown Skin Weightless Powder Foundation



3. لمكياج عينيها تميل نعومي إلى الألوان التي تجعل لونهما البني يلمع أكثر. لذا هي تختار الدرجات البرونزية أو الزيتية التي تولد تناقضاً جذاباً وساحراً في نظراتها. ولهذه الإطلالة اختارت ظلال عيون باللون البرونزي الداكن من Dior Diorshow Mono Eyeshadow.

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Dior Diorshow Mono Eyeshadow



4. ولتكحيل عينيها، تختار نعومي تركيبة القلم الجاف الذي ترسم به خط الأيلاينر على خط الرموش العليا والسفلى وتقوم بمزجه بأسلوب فنيّ حتى يبدو كالضباب. قلم NYX Kohl Kajal Black Liner يمنحها خطاً بارزاً وجذاباً.

قلم NYX Kohl Kajal Black Liner



5. لتمنح بشرتها لمسة مشرقة، تختار نعومي بلاش باللون الزهري- الخشبي، لا يبدو قوياً ولكن يضفي وهجاً ناعماً إلى سحنتها السمراء. CHANEL Joues Contraste Powder Blush يعتبر مثالياً لمكياج نعومي خاصة أنه لا يميل إلى الدرجة الزهرية بشكل كبير.

CHANEL Joues Contraste Powder Blush



6. تتمتع نعومي بشفتين مكتنزتين، ما يجعلها تميل إلى اختيار أحمر شفاه بألوان ناعمة وبتركيبة الغلوس، تزيد من جاذبيتها دون أن تجعلهما تبدوان أكبر. وهي اختارت Lancôme Juicy Tubes Smoothie الذي يساعد في ترطيب شفتيها ومنحهما لمعاناً طبيعياً.

Lancôme Juicy Tubes Smoothie

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