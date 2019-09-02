أسهل خلطة لتنعيم الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - لكل من تعاني مشكلة جفاف البشرة وخشونتها، وتبحث عن خلطات طبيعية منزلية لتنعيم بشرة الجسم وتدليلها، نمدّكِ في ما يلي بأجمل أسرار الخلطات الطبيعية لتنعيم الجسم.

قواعد ذهبية لحماية البشرة الجافة

خلطة عصير الليمون والعسل والطماطم للصاحبات البشرة الدهنية

خلطات تنعيم البشرة



يساعد حمض الليمون على إزالة البقع والندوب والخلايا الميتة، ما يمنح البشرة نعومة فائقة، كما أنّ الطماطم تقلص المسام وتمنح البشرة المزيد من النضارة والليونة، وتعالج البثور على الصدر والظهر وعلى الذراعين. أما العسل فينعّم البشرة ويغذيها بعمق، لذا حاولي خلط هذه المكونات الثلاثة للحصول على أفضل خلطة تنعيم الجسم للبشرات الدهنية، التي تعاني الندوب والبثور.

اُخلطي مقدار ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون مع حبتين متوسطتين من الطماطم الطازجة والعضوية، مع ملعقة كبيرة من العسل النقي، ثم اخلطي المكونات ومدّي القناع على كامل الرقبة والذراعين والكتفين والظهر، واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.



خلطة الأفوكادو والزيوت لصاحبات البشرة الجافة

خلطات تنعيم البشرة



يحتوي الأفوكادو على الكثير من الفيتامينات والزيوت والمواد المغذية والمليّنة والمرطبة بعمق للبشرة، كما يعزز من إنتاج المزيد من الكولاجين والأيلايستين لمحاربة الشوارد الحرة الطليقة في الجسم، ما يجعله مثاليًّا لتنعيم البشرات الجافة والعادية، ويمكنكِ خلطه مع مزيد من الزيوت كزيت جوز الهند وزيتاللوز الحلو لتعزيز فوائده في تنعيم بشرة الجسم.

جربي خلط حبة أفوكادو مهروسة مع كمية من زبدة الكاكاو المرطبة والغنية بمضادات الأكسدة، وذلك بعد تعريضها لقليل من الحرارة وتذويبها، وملعقتين كبيرتين من السكر الخشن البني، ثم يوزع الخليط على البشرة وتُفرك البشرة لمدة 10 دقائق برفق بحركات دائرية لطيفة، مع التركيز على المناطق الخشنة مثل الركب والمرفقين والكوعين، وأيضًا منطقة الظهر والذراعين والساقين والقدمين ثم يزال بالماء الدافىء.

تكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة مرطبة وناعمة.



أسرار العناية بالجسم لنعومة فائقة

خلطات تنعيم البشرة



تجنبي استخدام مستحضرات العناية الغنية بالكحول والعطور والمواد الكيميائية القاسية على البشرة.

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اعتمدي طريقة تقشير البشرة مرتين في الأسبوع، باستخدام الإسفنجة الخشنة التي تساعد على التخلص من كل بقايا الجلد الميت العالقة على السطح، وتكشف عن طبقات الجلد الناعمة والملساء.



خففي من تسليط الماء الحار على البشرة لساعات طويلة، لأنّ ذلك يسبب جفاف البشرة واختفاء زيوتها الطبيعية، واحرصي على استخدام الماء الدافىء لغسل بشرة الجسم.



استعيني بالواقي الشمسي بخاصة على المناطق التي تكون عرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر، لا سيّما الذراعين والرقبة وأعلى الصدر والظهر أيضًا.



تذكّري تبنّي أساليب الحياة اليومية الصحية التي تعتمد تناول الاطعمة الصحية الغنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية، مثل أوميغا 3 و6 والتي تعتني كلها بجمال ونعومة البشرة، وكذلك شرب كميات وفيرة من الماء وممارسة الرياضة بانتظام.

العناية بالبشرة بماسك الشوفان