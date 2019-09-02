تقشير القدمين وتبييضها بكل سهولة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - تعرفي إلى طرق تقشير وتبييض القدمين بطرق طبيعية آمنة



تعدّ بشرة القدمين تمامًا كبشرة الوجه والجسم، بحاجة إلى التقشير الآمن والأقنعة المعالجة والمبيّضة والمحسّنة لمظهر البشرة ولونها الخارجي. وفي ما يلي وصفات طبيعية تساعد على تقشير القدمين وتبييض لونهما في أسابيع قليلة.

العناية بالقدمين... أهم الخطوات والخلطات الطبيعية



3 طرق منزلية لتقشير القدمين كالمحترفين



قناع التقشير المبيض

خلطات طبيعية للعناية بالقدمين



اِنقعي قدميكِ في إناء من الماء المغلي مع ملعقتين كبيرتين من ملح البحر الخشن مع نصف ليمونة لمدة 10 دقائق، ثم ذوبي أقراص الأسبرين في القليل من الخل الأبيض، ووزعي الماسك الأبيض الشبيه بالعجينة السائلة، على كامل القدمين وافركيهما بلطف.

حيث يعمل هذا الخليط على تنقية القدمين من كل السموم، والتخلص من الجلد الميت والفطريات العالقة بالجلد، وأيضًا تليين الجلد القاسي. وبعد غسل القدمين رطبيهما بكريم مرطب، وكرري العملية مرتين في كل أسبوع.



طريقة تقشير القدمين بالحجر الخفاف



انقعي قدميكِ جيدًا في إناء بالماء الساخن لغرض تليين الجلد، ثم باشري بفركهما بالحجر الخفاف لإزالة كل الجلد الميت العالق على السطح، وبعد غسلهما، رطبيهما بكريم مرطب وغني يمنع جفافهما وتراكم القشور على الأسطح.



الجوارب الجاهزة من محلات بوتس



تتوافر العديد من المستحضرات والأدوات الخاصة بتقشير القدمين، ومنها الجوارب الجاهزة والمجهًزة بجوارب تحتوي على مكونات مقشرة طبيعية، تعمل على إزالة الخلايا الميتة وتغذية الجيد وترطيبه بعمق وتفتيح البشرة أيضًا.



3 طرق لتبييض القدمين طبيعيًّا



إذا كانت قدماكِ تعانيان الاسمرار وتغيّرًا في اللون، في ما يلي نمدّكِ ببعض العلاجات المنزلية الفعالة لتبييض القدمين وتفتيحهما وتنعيمهما.



خلطة الليمون وبياض البيض

خلطات طبيعية للعناية بالقدمين



يمكنكِ خلط عصير نصف ليمونة مع بياض البيض وملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، ثم يُخلط القناع جيدًا ويوزع على القدمين ويُترك لمدة 20 دقيقة، ويُغسل بالماء ويجفف وتُكرر العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة ومرضية.

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خلطة الليمون والسكر الخشن

خلطات طبيعية للعناية بالقدمين



لأنّ الليمون يُعرف بغناه بفيتامين سي المفتّح للبشرة، فيمكنكِ وضع كمية من السكر الخشن على نصف حبة ليمون، ثم فرك القدمين بها لمدة 10 دقائق، وتُكرر العملية مرة في الأسبوع. وترطب البشرة بكريم الألوفيرا المرطب والمبيّض والمفتح لبشرة القدمين.



قناع قشر البرتقال والزبادي

خلطات طبيعية للعناية بالقدمين



من أهم خلطات التبييض الخاصة بالقدمين، حيث يحتوي قشر البرتقال على حمض الستريك المقشر للبشرة، والذي يسرّع من إزالة طبقات الخلايا الميتة العالقة على الأسطح، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج المفتح للون البشرة، أما الزبادي فهو غني بالفيتامينات والبروتينات وحمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة، والتخلص من الخلايا الميتة مع تفتيح لون البشرة.

فقط اخلطي قشر حبة برتقال مع ملعقتين من الزبادي والقليل من ماء الورد، ووزعي الخليط على كامل القدمين لمدة 20 دقيقة، ثم تُغسل القدمان بالماء مع الفرك اللطيف بحركات دائرية، وتُكرر العملية مرتين في الأسبوع.



نصائح للعناية بنعومة وجمال القدمين

خلطات طبيعية للعناية بالقدمين



1. لا بدّ من تأمين العناية الفائقة بترطيب بشرة القدمين ووقايتهما من أشعة الشمس عند التعرض المباشر لأشعتها الضارة.



2. تجنب الأحذية والصنادل الضيقة والتي تضغط على القدمين وتخلّف علامات داكنة يصعب التخلص منها بسهولة.



3. تفقد البشرة والحفاظ على نظافتها من خلال غسل القدمين وترطيبهما بزيوت طبيعية، مع التدليك في كل مساء بعد غسلهما بالماء الدافىء في كل مساء.



4. تقشير بشرة القدمين مرتين في كل أسبوع مع المقشر المخصص لبشرة القدمين، لأجل التخلص من الأوساخ العالقة على الأسطح وطبقات الخلايا الميتة.



5. تدليك القدمين في كل مساء بالزيوت الملطفة والمرطبة والمغذية للبشرة.

أفضل وصفات تقشير للوجه والجسم وفروة الرأس