أجمل الألون من صيحات مناكير خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يأتي فصل الخريف حاملاً معه الكثير من الصيحات التي تناسب أجواءه وتزيد من انتعاشها أو دفئها. وهذه الصيحات لا تطال فقط الملابس والإكسسوارات، إنما أيضاً كل ما له علاقة بعالم الجمال.

في ما يتعلق بصيحات المناكير تحديداً، حفل موسم خريف 2019 بدرجات متنوّعة ومتفاوتة، منها ما جاء ليضيء إطلالاتك ويزيدها مرحاً، ومنها ما كان أقرب إلى الدرجات الكلاسيكية أو الداكنة، التي يمكنك اختيارها إذا كنت تهوين الإطلالات الدافئة.

إليكِ بعض النصائح لاختيار المناكير مع بعض المجموعات الخاصة بموسم خريف 2019.



اختيار المناكير بحسب لون بشرتك

Deborah Lippmann Permanent Vacation Gel Lab Pro Collection



• اختاري درجات النيود إذا كانت بشرتك فاتحة أو متوسّطة، اختاري منها البيج – الزهري وتجنّبي البيج المصفرّ إذا كانت بشرتك شاحبة.

• اللون الوردي يناسب ألوان البشرة المختلفة. يمكن اختياره بدرجاته المتفاوتة من الوردي الناعم إلى الفوشيا.

• اللون الأزرق، يناسب كل ألوان البشرة وهو يعتبر لونا عالميا. اختاريه بالدرجة الداكنة إذا كانت بشرتك فاتحة وبالدرجة الفاتحة إذا كانت أقرب إلى اللون الأسمر.

• إذا كانت بشرتك فاتحة اللون اختاري مناكير أحمر بالدرجة الساطعة الكلاسيكية. تجنبي النغمات الشفافة. أما إذا كانت بشرتك حنطية فاختاري عندها الأحمر- البرتقالي للمسة مشرقة. ويبقى الأحمر المائل إلى اللون النبيذي الأنسب للبشرة الداكنة.



اختيار المناكير بحسب المناسبة

CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour



• إذا كنت تتحضّرين لمناسبة رسمية كغداء عمل أو زيارة أحد الأقرباء والأصدقاء، اختاري الألوان المحايدة لأنها تمنحك إطلالة كلاسيكية وراقية في الوقت نفسه.

• في العطلات اختاري درجات الألوان الزاهية التي تمنحك ذوقاً متحرّراً وتزيد من مرح إطلالتك، بإمكانك مثلاً اختيار الأزرق أو الأصفر أو البرتقالي... فهي تليق بالأزياء الكاجوال.

• لسهراتك الخريفية اختاري درجة الألوان الرائجة من الرمادي والأزراق والأرجواني وظلال الكرز والبرتقالي الداكن... وغيرها. وأضيفي إليها لمسة بريق من خلال المناكير المتلألئ أو حبات الكريستال الساطعة.

اختيار المناكير حسب شخصيتك

• إذا كنت صاحبة شخصية متحرّرة وقويّة، ننصحك باختيار الدرجات الميتاليكية التي تزيد من تميّز حضورك وجرأته.

• إذا كنت صاحبة شخصية غامضة، وتعشقين الإطلالات الحادّة، يمكنك اختيار المناكير الأسود أو الكحلي أو البنفسجي الداكن.

• إذا كنت صاحبة شخصية حيوية ومرحة، فإن الدرجات الزاهية هي الأنسب لك. اختاري الزهري أو البرتقالي أو الأصفر، فهي تزيد حضورك انتعاشا.



مناكير من مجموعات خريف 2019

1. Aila Nail Lacquer

2. Butter London Warm Fuzzies Patent Shine 10x Nail Lacquer

3. Dior Vernis

4. CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour

5. O.P.I Positive Vibes Only

6. Deborah Lippmann Permanent Vacation Gel Lab Pro Collection

7. Christian Louboutin Rouge Louboutin

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