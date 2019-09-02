عطور فخمة للخريف بخلاصة الأزهار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يقترب فصل الخريف حاملاً معه نسمات باردة تحثك على اختيار عطر يفوح عبيره مع كل حركة تقومين بها. وفيما تأتي عطور الصيف في الغالب منعشة وخفيفة، فإن أجواء الخريف تختلف بما يتناسب مع حاجات هذا الفصل. إذ ان التركيبة العطرية يجب أن تكون أقوى وأكثر تركيزا. ولعلّ تركيبة الأزهار هي الأكثر رواجاً في عطور الخريف، خصوصا إذا تمّ دمجها مع نفحات شرقية دافئة.



1. Sì Fiori Eau de Parfum Spray

Sì Fiori Eau de Parfum Spray



يأتي هذا العطر من جورجيو أرماني بتركيبة تشيبر - زهري للنساء. يتألف من مقدمة بخلاصة اليوسفي الأخضر والكشمش الأسود في حين تفوح من قلبه رائحة زهر البرتقال، الأواكموس- طحلب البلوط، والباتشولي والورد، وتغتني قاعدته بروائح الفانيليا والمسك الأبيض.



2. Nomade Eau de Toilette

Nomade Eau de Toilette



هو عطر كلوي الجديد، تشيبر زهري للنساء، يتألف من مقدمة من عطر ميرابيلا والبرغاموت والليمون والبرتقال، أما قلب العطر فمن روائح الفريزيا والياسمين والخوخ والورد. في حين تغتني قاعدته بخلاصة طحالب البلوط والباتشولي وخشب الصندل والمسك وغيرها من الروائح الشرقية الدافئة.



3. La Vie Est Belle En Rose Eau de Toilette

La Vie Est Belle En Rose



هو عطر زهري - فواكه من لانكوم، يتألف من مقدمة برائحة البرغاموت والفلفل الوردي والتوت الأحمر وتوت العليق، وتفوح من قلبه رائحة الورد الدمشقي والفاوانيا وزنابق الوادي، فيما تغتني قاعدته بزهور السوسن والباتشولي وخشب الصندل والمسك.

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4. Dolce Peony Eau de Parfum

Dolce Peony Eau de Parfum



عطر دولتشي أند غابانا الجديد بتركيبة زهري - فواكه - جورماند للنساء. يتألف من مقدمة غنيّة بروائح البرغاموت والكمثري والفلفل الوردي وزهر بخور مريم، أما قلب العطر فمن رائحة الفاوانيا والورد البلغاري والفريزيا، وتغتني قاعدته بالعسل والباتشولي والميرابيلا.



5. COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum

COCO MADEMOISELLE



هذا العطر الشهير من شانيل يأتي بتركيبة شرقية- زهرية مع مقدمة من عطر البرتقال واليسوفي وبراعم البرتقال والبرغاموت، وقلب تفوح منه رائحة الميموزا والياسمين والورد التركي. أما قاعدة العطر فتتكون من التونكا والباتشولي والفانيليا ونجيل الهند والمسك الأبيض.



6. Flowerbomb

Flowerbomb



يأتي هذا العطر من فيكتور أند رولف بتركيبة شرقية- زهرية وبمكوّنات غنيّة من البرغاموت والشاي والياسمين وزهرة البرتقال والورد والأوركيد والمسك وغيرها.

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