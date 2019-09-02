بدلات آخرموضة بحسب شكل الجسم مناسبة لفصل الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - هيمنت صيحة البدلة النسائية بشكل كبير على عالم الموضة في السنوات القليلة الماضية، لتكون خيار الأمثل لكل سيدة تبحث عن إطلالة رسمية أنيقة، وظهرت العديد من النجمات بالبدل النسائية بمختلف المناسبات . كما شكلت البدلات الرسمية قسم لا يمكن تجاهله من حيث العدد والتنوع ضمن مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2020، واللافت هو توفر موديلات تناسب النهار والمساء كما انها تناسب جميعها فصل الخريف. شاهدي موديلات بدلات بحسب شكل الجسم واختاري الأنسب لك هذا الخريف.

موديلات بدلات 2020 بحسب شكل الجسم

FENDI



تبقى البدلات المصممة بجاكيتات مزدوجة الصدر Double breasted متربعة على عرش الموضة فقدمتها دور عريقة مثل جيفنشي Givenchy وجورجيو أرماني Giorgio Armani وستيلا مكارتني Stella Mccartney، وتناسب النحيفات لا سيما اللواتي تتركز نحافتهن حول منطقة الصدر.

- خصصت دور أزياء شهيرة جزء من مجموعاتها للبدلات المؤلفة من بناطيل عالية الخصر، فأطلت بها عارضات إيزابيل مارانت Isabel Marant وبربري Burberry، أستعيني بهذا الستايل لتزيدي من طول قامتك القصيرة.

BURBERRY



- أتت موضة البدلات المزينة بالطبعات أو نقشة المربعات لتصب في صالح نحيلات الجسم حيث تساهم في إخفاء نحافتهن وإظهارهن بشكل ممتلئ، وتجدينها لدى كلوي Chloe وMSGM.

- أستحوذت البدلات ذات البناطيل الواسعة Wide Pants على إهتمام الكثير من المصممين فزينت مجموعات فندي Fendi وبوتيغا فينيتا Bottega Veneta وتلك الأخيرة تميزت بالجاكيت عريض الأكتاف والمزين بياقات كبيرة ما يجعلها القطعة الأمثل لذوات القامة كمثرية الشكل.

- ركزت بعض الدور العالمية على صيحة البدلات المحددة للخصر كما في تصاميم ألتوزارا Altuzarra وجيفنشي Givenchy، أستعيني بها فقط في حال كنتِ تملكين بطن مسطح أو قامة على شكل الساعة الرملية.

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