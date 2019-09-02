تنسيق بلوفر شتوية موضة خريف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يُعتبر البلوفر من القطع الأساسية التي لا غنًى عنها في دولاب الشتاء ، فهو نجم الموضة لفصل الشتاء.
تتميز البلوفرات بتنوع ألوانها التي يسهل تنسيقها مع مختلف ألوان البنطلونات، كالكافيه والبيج والأسود، والجينز بمختلف درجاته، كذلك لمحبي ارتداء التنانير من المحجبات، يمكنهنّ ارتداء البلوفر التريكو القصير.
ننصحكِ باقتناء ولو قطعة واحدة من البلوفرات موضة خريف 2019 لاطلالة شتوية أنيقة غير تقليدية.
ابتكر أشهر المصممين باقة مميزة من الكنزات البلوفرالشتوية، فزينت منصات عروض أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 – 2020.
طالعي آخر صيحات البلوفر الشتوية واستوحي أسرار تنسيقها لاطلالاتكِ اليومية.
- لاحظنا هذا الموسم اتجاه أغلب الماركات إلى تنسيق البلوفر الصوف على اختلاف أطوالها مع التنانير، فنسقتها أسماء مثل Adeamوغابريلا هيرست Gabriela Hearst مع تنانير جلدية قصيرة وبوط طويل من اللون نفسه يغطي الجزء المكشوف من الساق.
- لائمي البلوفرالقصير مع تنورة طويلة مزينة بشق على الجانب، على غرار عارضة براندون ماكسويل Brandon Maxwell لتُبرزي طول قامتِك.
- لتزيدي من طولكِ نسقي البلوفرالصوف القصيرة مع بنطال عالي الخصر، واطويها بداخله على طريقة عارضة ماركة بادجلي ميشكاBadgleyMischka.
- الجئي إلى الكنزات الصوف الطويلة والواسعة كما في تصميمات Claudia Li و R13 لتخفي منطقة الأرداف الممتلئة.
- القصيرات ننصحهنّ بإختيار البلوفر من لون التنورة نفسه من وحي عارضة ماركة نون باي نور Noon by Noor، فالاطلالة موحدة اللون ستزيد من طولهنّ.
- استعيني بالبلوفرعالية الرقبة مثل تصميمات تيبيTibiوتوري بورش Tory Burch إذا كنتِ تعانين مشكلة الأكتاف المكتنزة، أما صاحبات القوام على شكل المثلث المقلوب فنرشح لهنّ البلوفرالـ V Neck.
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