الاقراط الطويلة موضة مجوهرات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - من أجمل تصاميم مجوهرات 2020 هي الأقراط الطويلة التي تعد موضة العام الأكثر رواجاً. لذلك، دلّلي نفسك وافصحي عن أنوثتك البالغة هذا الموسم من خلال اختيار تصاميم الأقراط الطويلة التي ستكمّل إطلالتك.

أطلقت دور المجوهرات العالمية مجموعات متميّزة مفعمة بالفخامة من مجوهرات 2020، تتضمنها أقراط طويلة من الذهب بمختلف ألوانه مبتكرة من قبل أمهر الأيادي ومرصّعة بالماس وأفخر الأحجار الكريمة من الياقوت واللؤلؤ والزمرد وغيرها.

أقراط طويلة موضة مجوهرات 2020



واليوم، نقدّم إليك في "الخليج 365" مختارات من أروع تصاميم الأقراط الطويلة التي تعد موضة مجوهرات 2020، لترافق إطلالتك وتضفي عليها المزيد من السحر والأنوثة.

الأقراط الطويلة موضة مجوهرات 2020

أقراط طويلة من بوتشيلاتي موضة مجوهرات 2020

أقراط طويلة من بوتشيلاتي Buccellati



من علامة بوتشيلاتي Buccellati، اخترنا لك هذه الأقراط الطويلة من مجموعة Hawaii ذات التصميم المميز والفريد من خلال دوائر صغيرة متفاوتة في بعضها البعض. هي خفيفة الوزن ومصممة من الذهب الأصفر وتعدّ رمزاً للشباب والأناقة الأبدية.

نسّقيها مع جينز أزرق وتوب أبيض لإطلالة كاجوال نهارية أو فستان أسود وحذاء بكعب لإطلالة مسائية أنيقة.

أقراط طويلة من كمبرلي ماكدونالد موضة مجوهرات 2020

أقراط طويلة من كمبرلي ماكدونالد KIMBERLY MCDONALD



اخترنا من علامة كمبرلي ماكدونالد KIMBERLY MCDONALD هذه الأقراط الطويلة المصممة يدوياً من الذهب الأبيض والمرصعة بحبات الماس الفاخرة ذات الأشكال غير المنتظمة لتضفي على إطلالتك خلال السهرات تألّقاً وبريقاً أخاذاً.

اعتمدي تسريحة شعر مرفوعة ذلك لإبراز جمال بريقها في المساء.

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أقراط طويلة من غوتشي موضة مجوهرات 2020

أقراط طويلة من غوتشي Gucci



هذه الأقراط الطويلة المفعمة بالأنوثة من غوتشي Gucci تبرز جمالية تصاميم الدار. لقد تم ابتكارها من الذهب الأصفر المصقول عيار 18 قيراط وترصيعها بمجموعة من الأحجار متعددة الألوان وحرف G المزدوج الذي يعد رمزاً للعلامة.

نسقيها مع فستان بدون أكتاف off-the-shoulder وتسريحة شعر مرفوع لإطلالة جذابة.

أقراط طويلة من بوشرون موضة مجوهرات 2020

أقراط طويلة من بوشرون Boucheron



تشتهر دار بوشرون Boucheron بمهارتها الفائقة في ابتكار أروع المجوهرات. وتأتي اقراط Serpent Bohème بالتصميم المناسب لجميع الأوقات مثالاً على مهارة الماركة. يحتوي تصميم هذه الأقراط الطويلة المميز على أحجار السترين والماس بتصميم قطرة ومرصع بالماس وأحجار السترين التي يحيط بها خزر ذهبي.

يمكنك تنسيقها مع فستان أسود أنيق لإطلالة مثالية، ولا تنسي تصفيف شعرك لأعلى لتتألقي بمظهر رائع.

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