الإفتاء: الشَبْكة ملك الزوجة.. ولا يحق للزوج أخذها رغما عنها أو دون علمها

أكّدت دار الإفتاء المصرية، أنَّه لا يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها.

وذكرت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، أنَّ الشَبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها".

وشددت على أنه إذا أخذ الزوج من زوجته الشبكة رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا".

وبينت أنَّه إذا رضيَت الزوجة بإعطاء الشَبْكة له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.