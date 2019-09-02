ابعدي عن الغيرة.. أمور عليكِ تجنبها عند الارتباط بزميلك في العمل

يعتبر مكان العمل من أكثر الأماكن التي يمكن للمرء أن تلتقي فيها بشريك حياتك المستقبلي، وأحيانًا يتسبب ذلك في إحداث تضارب بين الحياة المهنية والزوجية لذلك هناك أمور يجب عليكِ مراعتها عند الارتباط بشخص من مكان العمل منها، وفقا لما ذكره موقع "life style" الإلكتروني.

احذر من التنافس

كوني حذرة عندما يكون التنافس بينك وبين الشريك، لأنه قد يؤثر سلبًا على علاقتك به، ويثير المشاكل التي قد تتفاقم مع مرور الوقت.

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تجنب الغيرة

من أكثر المشكلات التي تظهر في مجال العمل الغيرة عندما يتعامل أحد الطرفين مع الجنس الآخر بحكم الضرورة، الأمر الذي قد يُشعر الطرف الآخر بالغيرة.

التعامل بمهنية

حاولي الفصل بين طريقة تعاملك مع شريط حياتك بمكان العمل، وبين طريقة تعاملك معه في المنزل، ولا تناقشي أي مشاكل تتعلق بالمنزل خلال تواجدكما في العمل لكي لا يؤثر ذلك على أدائكما المهني.

تجنب مناقشة مشاكل العمل في المنزل

عند العودة إلى المنزل، حاولي تجنب الحديث في أمور العمل غير الضرورية مع شريك الحياة، لكي لا تسلب حياتك الزوجية من مضمونها، اتركي مشاكلك في العمل خلفك واعمدي للاسترخاء وممارسة الحياة الطبيعية في المنزل.